PROMENE OD SEPTEMBRA: Više neće smeti da vam traže fotografiju uz CV, kao ni da pitaju kada ćete se udati!

Srbija bi tokom jeseni, posle dve godine izrade i prvobitnog povlačenja iz procedure, trebalo da dobije novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji će, između ostalog, propisati kvote od 40 odsto za učešće žena u državnim organima upravljanja i rukovođenja, a biće protivzakonito na razgovoru za posao pitati ženu da li planira udaju i porodicu.

Potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović rekla je da bi zakon u narednih desetak dana trebalo da se nađe pred Vladom, potom i pred Skupštinom, pa bi, u redovnoj proceduri, mogao da bude usvojen krajem septembra.

Prema njenim rečima o nacrtu zakona postoji saglasnost i konsenzus 25 institucija - ministarstava, agencija i nezavisnih tela, a potencijalni problem je to što Ministarstvo za rad, zapošljavanja boračka i socijalna pitanja želi da zakon vrati na početak i traži formiranje nove radne grupe.

"Mislim da je to jako loše za Srbiju. To je korak unazad, ne jedan nego više koraka", rekla je Mihajlović i izrazila nadu da do doga neće doći.

Istakla je da novi zakon ništa neće vredeti ako se ne bude primenjivao, a to će, kako kaže, biti omogućeno inspekcijskim nadzorom i kaznama.

"Kazne za pojedince i privredne subjekte su od 500.000 do milion i po dinara", rekla je Mihajlović i navela da se to odnosi i na privatni sektor.

Navela je i da će zakonom biti zabranjeno da se prilikom konkrsa za posao uz radnu biografiju prilaže i fotografija, kao i da se pravi bilo kakva selekcija na osnovu izgleda.

"Neće biti dozvoljeno da potencijalni poslodavac pita da li ćete imati decu, da li ćete se udati, kada ćete se udati. Tako je i u svim zemljama oko nas", kazala je Mihajlović.

Kao bitne elemente novih predloženih propisa istakla je prevenciju nasilja nad ženama, kao i ekonomsko jačanje žena. Cilj je i da se ujednače zarade muškaraca i žena.

Potpredsednica Vlade navela je i da je Srbija jedina zemlja u Evropi koja nema zvaničan SOS telefon za žene žrtve nasilja, što će ovim zakonom biti izmenjeno. Ona je podsetila da je, prema akcionom planu za poglavlje 23. koje se tiče na pravosuđa i osnovnih prava, obaveza bila da taj zakon bude usvojen još prošle godine.

Prema zvaničnim podacima u Srbiji živi 51,3 odsto žena, a o neophodnosti usvajanja novog zakona govori i podatak da žene godišnje imaju 40 "besplatnih radnih dana" više od muškaraca.

(Kurir.rs/Beta)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR TV VESTI UŽIVO: Razgovor tačno u podne! Šta su se dogovorili Vučić i Zaev?