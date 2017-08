PRESEDANJE ZBOG RADOVA NA BARSKOJ PRUZI: Od Valjeva do Vreoca autobusom

BEOGRAD - Zbog radova na pruzi Beograd-Vrbnica, u periodu od 9. septembra do 14. novembra doći će do izmene saobraćaja međunarodnih vozova na barskoj pruzi, saopštio je "Srbijavoz".

Voz koji iz Bara polazi u 7.10 časova, saobraćaće do Valjeva i od Vreoca do Beograda, kao i voz koji iz Beograda polazi u 9.10 časova, saobraćaće do Vreoca i od Valjeva do Bara.

Za putnike će biti organizovan autobuski prevoz između stanica Vreoci i Valjevo.

Noćnim vozovima za Bar biće promenjeno vreme polaska i prevozni put.

Voz koji iz Bara polazi u 19:00 časova, polaziće u 16:50 časova i voz koji iz Beograda polazi u 21:10 časova, polaziće u 20:17 časova.

Ovi vozovi saobraćaće pomoćnim prevoznim putem preko Kraljeva i Lapova. Poslednji polazak međunarodnog sezonskog voza "Panonija" iz Subotice za Bar je 6. septembra a iz Bara za Suboticu je 5. septembra.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Nebojša Mandić)