DOZVOLJENO PRETICANJE I PREKO PUNE LINIJE: Velike izmene saobraćajnih pravila! VOZAČE ČEKAJU DRAKONSKE KAZNE!

Nacrt budućeg Zakona o bezbednosti saobraćaja, detaljno pripreman više od dve godine, donosi mnoge novine, među kojima je i dozvola preticanja preko pune linije.

- Velike su izmene kod odredbe o obilaženju preko pune linije - kaže Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Srbije.

- Sada će to biti moguće ako se radi o sporim vozilima, na primer traktorima, ali samo ako se ne ugrožava bezbednost svih učesnika. Neke kazne se povećavaju, a neke i smanjuju.

Jedna od odredaba koja će najviše pogoditi nesavesne koji vole da druguju sa čašicom i tako sednu za volan se odnosi na maksimalnu dozvoljenu količinu alkohola u krvi. Umesto dosadašnjih 0,3 promila, ta granica se smanjuje na 0,2. S tim što profesionalni vozači, motociklisti i vozači sa probnim tablicama ne smeju da imaju ni trunku alkohola!

Ko bude imao do 0,5 promila alkohola u krvi platiće kaznu od 10.000 dinara. Do 0,8 preti kazna do 20.000.

foto: Nebojša Mandić

Ko posle donošenja novog zakona o bezbednosti saobraćaja Srbije bude imao više od dva promila alkohola u krvi, ostaće bez automobila, a "zaradiće" i od 30 do 60 dana zatvora, jer će njegovo "upravljanje vozilom" biti tretirano kao nasilnička vožnja. Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja Srbije, koji će se, kako je najavio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, veoma brzo naći pred Vladom, a zatim i pred poslanicima u Skupštini Srbije, oštrije će se obračunati sa onima koji prave i najteže prekršaje na našim drumovima.

- Cilj je da se broj poginulih i unesrećenih dodatno smanji - kaže Okanović. -

Devedesetih godina imali smo u proseku oko 1.500 poginulih godišnje, početkom ovog veka oko 1.000, a sada, poslednje tri godine, oko 600. Želja je da ta crna cifra bude ispod 500.

foto: Fonet

Povećavaju se i kazne za korišćenje mobilnih telefona u toku vožnje i nevezivanje pojaseva (na svim sedištima) sa pet na 10.000 dinara.

Ono oko čega nije bilo nedoumica kod predlagača novog ZOBS je i zaštita dece u saobraćaju pa će se znatno pooštriti odredbe o načinu prevoza dece. Kazne i u ovom slučaju idu i do 120.000 dinara.

Predviđeno je više slučajeva kršenja odredaba novog zakona za koji je zaprećena maksimalna novčana kazna od 100.000 do 120.000 dinara.

To su vožnja pod uticajem alkohola od 1,2 do 2,0 promila. Vožnja bez položenog ijednog vozačkog ispita. Vožnja pod zabranom. Prekoračenje od 80 do 100 kilometara na sat van naselja, od 70 do 90 kilometara na čas u naselju i od 50 kilometara na čas u zoni usporenog saobraćaja. Papreno će biti kažnjena i vožnja noću na neosvetljenom delu puta bez uključenog prednjeg svetla, prolazak na crveno ako se na pešačkom nalaze pešaci, preticanje odnosno obilaženje vozila koje se zaustavilo radi propuštanja pešaka na pešačkom prelazu. Maksimalna kazna propisuje se i za preticanje kolone pod pratnjom, nepropuštanje vozila pod pratnjom, prelazak preko železničke pruge kada je to zabranjeno.

Za neke prekršaje predviđeno je smanjenje novčane kazne. Tako će se za vožnju u naseljenom mestu brže od 21 do 30 kilometara na čas od dozvoljene, kazna smanjiti na 10.000 dinara - navodi Okanović.

Smanjiće se i kazna za neblagovremeno produžavanje vozačke dozvole.

Autor: Kurir.rs/Novosti