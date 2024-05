IMALA SAM TRI DANA KAD SU ME KIDNAPOVALI: Do oltara su me pratili I OTAC I MOJ OTMIČAR, evo šta se u međuvremenu desilo među nama

Miša Zefeni Šeldon (26) je kao i svaka mlada žena sanjala da je na dan venčanja do oltara isprati njen otac. Međutim, ova medicinska sestra iz Kejp Tauna igrom sudbine imala je neobičnu životnu priču, pa su je do oltara ispratila dva oca – biloški i onaj koga je celog života zvala tata, iako je on zapravo bio njen otmičar.

Rođena je 27. aprila 1997, ali tri dana nakon rođenja iz kreveca u porodilištu je ukrala Lavona Solomon, prenosi New York Post.

Otmica u bolnici

Lavona se godinama borila sa neplodnošću i u trenutku očaja obučena kao medicinska sestra ušunjala se u porodilište, zgrabila bebu i odnela je kući kao svoju. Dali su joj ime Šeldon, a Lavona i njen suprug Majkl godinama su je odgajali kao svoje dete, a da ona sama nije imala pojma da oni nisu njeni biološki roditelji.

Istina se saznala kada je Miša imala 17 godina. U njenoj srednjoj školi pojavila se nova učenica po imenu Kesidi, koja je bila njena slika i prilika. Devojčice su bile toliko slične da je socijalna radnica u školi nešto posumnjala i nagovorila ih da urade DNK test. Ispostavilo se da su Miša i Kesidi rođene sestre.

- Posle 17 godina života sa Lavonom i Majklom, odjednom sam saznala da oni nisu moji tata i mama. Prvi put sam 2015. srela svoje biološke roditelje. Bilo je izuzetno teško, odrastala sam u jednoj porodici verujući da je moja, a onda se sve promenilo. Kad sam upoznala biološke roditelje, nisam osećala tu vezu, barem ne u početku. Pokušavala sam, ali nije išlo zato što su me Lavona i Majkl zaista gajili kao svoje dete – počela je svoju ispovest ova mlada žena.

Nakon što se saznala istina, usledila je pravna bitka za Mišu. Obe porodice su polagale pravo na nju.

- Bilo je zaista teško, razmenjivali su oštre reči, a ja sam se našla u sredini između bioloških roditelja i onih koji su me odgajali sa puno ljubavi i koje sam ja volela – dodala je ona.

Zbog kidnapovanja bebe Lavona je završila u zatvoru i osuđena je na 10 godina robije. Kako priznaje ova mlada žena, bila je ljuta na Lavonu, ali ne zadugo.

- Bez obzira na sve, ona je bila moja mama koja me je odgajila. Jednostavno nisam mogla da je gledam kao kriminalca i zlu osobu. Zapravo, svi smo stradali u tom procesu i trebalo je vremena da se zaleče rane – dodala je ona.

Dva oca na venčanju

Šeldon je u crkvi upoznala svog budućeg supruga Džastina koji je učitelj. On je prihvatio njenu decu iz prethodne veze ćerku Šofiju i sina Matea, a tek posle dve godine zabavljanja Miša mu je ispričala svoju tragičnu životnu priču i kako je bila kidnapovana kao beba.

- Bio je šokiran, ali pun empatije. Podržavao je moje napore da uspostavim balans između svoje dve porodice – rekla je ona.

Problem je nastao kad su zakazali venačnje. Miša se našla u dilemi koga od očeva da odabere da je na dan venčanja otprati do oltara.

- Trebalo mi je vremena da se prilagodim i shvatim da imam dva različita oca u životu. Na kraju sam prelomila zato što sam želela da obojica budu uz mene na dan mog venčanja - i Majkl koji me je odgajio i Morneo koji je bio moj biološki otac. Kada sam rekla Majklu, mom tati koji me je odgajio da želim da me otprati do oltara, bio je presrećan. Moj biološli otac nije bio oduševljen, ali kad je shvatio koliko to meni znači pristao je i rekao da bi za mene sve učinio. Bilo je to pravo čudo – ispričala je Miša.

Prema njenim rečima, stvari između njene dve porodice konačno su se smirile, kao i rivalstvo dvojice očeva za njenu naklonost.

- Odnos između moje dve porodice se popravlja. Svi smo sazreli i shvatili da smo ljudi, da svako greši i konačno se mirimo s onim što se dogodilo. Imamo puno poštovanja i razumevanja jedni za druge, a ja sam presrećna što imam obe svoje porodice uz sebe – zaključila je Miša.

