"VUČIĆU NI VELIKA AMERIKA, NI ČITAVA EU NISU MOGLI NIŠTA" Bosanski novinar osuo žestoko: Od 193 zemlje, 109? Kakav vam je to uspeh

Uspeh srpske delegacije, na čelu sa šefom države Aleksandrom Vučićem, u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, niko ne može da ospori.

To je pokazalo i glasanje u četvrtak o rezoluciji o navodnom genocidu u Srebrenici kada je od prisutnih na glasanju više zemalja bilo uzdržano i protiv rezolucije nego što je glasalo "za" njeno usvajanje.

Vučiću, svesno ili nesvesno, odaju priznanje i oni koji su "za" rezoluciju i koji su se svim silama borili da ona prođe.

Tako i Senad Hadžifejzović, sarajevski novinar, u svojoj emisiji žestoko napada tvorce i kosponzore rezolucije, ambasadora BiH pri UN Zlatka Lagumdžiju za potpuni debakl u četvrtak na glasanju u GS UN. I još ih otvoreno pita: Kakav vam je to uspeh?!

- 84 glasa za rezoluciju je malo. Malo je to glasova za veliki, najveći zločin - genocid. Devetnaest glasova protiv je mnogo, 68 država suzdržano, to je previše, 21 država nije glasala, takođe, previše. Od 193 zemlje 109 nije bilo "za" rezoluciju, 84 jeste. I kakav je to uspeh? Genocid u Srebrenici, kao i u Ruandi, traži konsenzus, jedan glas čitavoga sveta. I čime sebe hvali Lagumdžija? - naveo je Senad Hadžifejzović.

On je potom dodao:

- Čak ni velika Amerika, Kanada, Australija, čak ni čitava Evropska unija, čak ni čitava organizacija islamskih zemalja nisu uspele da skupe više od 84 glasa, a Lagumdžija se hvali da je to on. Čak 38 kosponzora i to najvažnijih, najsnažnijih država jedva je uspelo da izlobira, ubedi i to mesecima još samo dodatnih 46 zemalja, a on se hvali.