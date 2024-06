"DA SAM ZNALA DA OVI SIMPTOMI ZNAČE DA IMAM RAK, NE BIH ČEKALA": Adrijana se borila sa najtežom bolešću, ovo su bili znaci

Adrijana iz Srbije 2022. godine je saznala da ima rak debelog creva, a, kako je neke od prvih simptoma bolesti, ignorisala, danas na mrežama, upozorava ljude na šta treba da obrate pažnju.

Ona na Tik Toku ima kanal gde priča kako se ova bolest razvijala u njenom slučaju i kako je preživela rak.

foto: Tik Tok Printscreen

- Da sam znala da stalna pospanost i umor mogu da znače da imam rak, na vreme bih reagovala. Prvi put sam počela da osećam konstantan umor i slabost u novembru 2022. godine kada sam sa sinom ležala u bolnici. Naravno, da sam sve to prepisala stresu i situaciju u kojoj sam se našla, a to je da gledam svoje dete u bolničkom krevetu. Kada sam izašla iz bolnice, obraćam se lekaru opšte prakse, koji me dalje upućuje da uradim laboratorijske analize. Tu se već vidi poprilično jaka anemija gvožđa, svega 4,2 i hemoglobin 81. Nakon toga, upućena sam da uradim laboratorijsku analizu stolice, odnosno na okultno krvarenje i dobijam da su mi sva tri nalaza pozitivna. Tada se i meni već pali lampica da nešto ozbiljno nije u redu, a u decembru iste godine dobijam dijagnozu - rak debelog creva.

Još jedan od simptoma koji su se kod nje javili bila su promene u vezi sa čulom ukusa.

foto: Shutterstock

- U aprilu 2022. godine počinjem da osećam da mi se menja ukus i miris na određenu hranu, odnosno da mi ne prijaju više određene namirnice ni za jelo ni po mirisu. Konkretno, prvo je počeo da mi smeta miris crnog luka i ja sam to potpuno zanemarila. Nakon toga počinje da mi smeta miris i ukus mlevenog mesa. Već na ovaj simptom sam odreagovala jer je promena ukusa i mirisa za mene značila trudnoću. Uradila sam test na trudnoću koji je bio negativan. Međutim, ja ovo nisam prepustila slučaju i obratila sam se svom ginekologu koji mi je uradio ultrazvučni pregled i takođe potvrdio da trudnoća nije u pitanju. A to što imam promenjen ukus i miris dobila sam odgovor da može biti posledica korone. U decembru iste godine saznajem da definitivno nije trudnoća, ali nije ni posledica korone - priča Adrijana koja je da ima rak saznala nepunih godinu dana nakon što je rodila blizance.

Ovo su, inače, samo neki od simptoma koji su se kod nje javili, a Adrijana je srećom ovu bolest pobedila.

#lifeaftercancer #životposleraka #motivation ♬ Acoustic sentimental loop with a sad atmosphere - Susumu Nagatomo @adrijanafarka Veoma je važno da imate dobrog lekara ipšte prakse koji neće odrađivati svoj posao već se stvarno udubiti u vaše nalaze. Moja doktorica nikada nine odrađivala svoj posao, čak šta više zbog saznanja da sam u porodici i sa mamine i sa tatine strane imala karcinome, ona me je terala da se pregledam i redovno kontrolišem. I što je najvažnije nikada ništa nije prepuštala slučaju, uvek je sve tražila detqljno da bude ispitano. Čak i kada sam ja probala da je ubedim da je sve ok, i da sam dobro, samo je klimala glavom i izdavala upute šta treba dalje da radim. I uvek mi je govorila, verujem ja da si ti dobro ali neka to nalazi potvrde i svi da spavamo mirno 🙂 I beskrajno joj hvala na posvećenosti ❤️ #cancer

Adrijana kaže da je "veoma važno da imate dobrog lekara opšte prakse koji neće odrađivati svoj posao već će se stvarno udubiti u vaše nalaze".

- Moja doktorica nikada nije odrađivala svoj posao, čak šta više zbog saznanja da sam u porodici i sa mamine i sa tatine strane imala karcinome, ona me je terala da se pregledam i redovno kontrolišem. I što je najvažnije nikada ništa nije prepuštala slučaju, uvek je sve tražila detaljno da bude ispitano. Čak i kada sam probala da je ubedim da je sve ok, i da sam dobro, samo je klimala glavom i izdavala upute šta treba dalje da radim. I uvek mi je govorila: "Verujem da si ti dobro, ali neka to nalazi potvrde i svi da spavamo mirno". Beskrajno joj hvala na posvećenosti - kaže ona.