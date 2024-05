ŠAH-MAT! Vučić i Srbija u dva poteza naneli težak udarac moćnicima u međunarodnim odnosima! PORAZ POLITIKE PRITISAKA!

Naša snažna diplomatija uspela je da odoli ogromnim pritiscima moćnih svetskih sila, jakom lobiranju protiv Srbije, okupljanju sponzora i širokoj antisrpskoj kampanji i da na dve svetske pozornice argumentima odbrani svoje nacionalne interese. Neuspelo guranje tzv. Republike Kosovo u Savet Evrope i nelegitimno izglasavanje rezolucije o genocidu u Srebrenici u Generalnoj skupštini UN dva su kolosalna poraza svetskih moćnika koji su se udružili protiv Srbije. Dve trećine čovečanstva je u GS UN odbilo diktat velikih, te je rezolucija usvojena uz podršku 84 zemlje, dok je 87 zemalja bilo protiv ili uzdržano, a predstavnici 20 zemalja napustili su salu u trenutku glasanja. Srbija je smislenim diplomatskim akcijama ostvarila vrlo opipljivu pobedu i tako za sebe stvorila kapital koji treba da bude zalog za budućnost, ocenjuju sagovornici Kurira.

Tabori velikih

Analitičar Ivan Miletić kaže za Kurir da je i u Savetu Evrope i u UN vrlo jasno demonstrirano da ćemo ostvariti očekivani rezultat ako se, bez ulaženja u tabore velikih sila, borimo za svoj interes.

foto: Kurir televizija

- Ako se sami borimo za svoje stavove, možemo više da ostvarimo nego da se oslanjamo na to da nam to urade neke velike sile za naš račun. Jasno je demonstrirano da je to naš interes i da nema veze s nečim što guraju velike sile, pa da se one u odnosu na tu temu pozicioniraju jedna protiv druge. Takođe, to je pomoglo i da male zemlje ne budu optužene da se svrstavaju na jednu ili drugu stranu, nego su mogle da učestvuju u naporu jedne male zemlje, članice UN, koja želi da izgura svoj nacionalni interes. I to je mnogo bolja pozicija nego biti u taboru jedne ili druge sile. Pokazalo se da moramo da imamo svoju inicijativu, svoju diplomatsku mrežu, jasno definisane stavove i da se za njih čvrsto borimo - ocenjuje Miletić.

Govoreći o globalnim prestrojavanjima, on objašnjava da je preraspodela snaga takva da jačinu sve više dobijaju zemlje koje nisu svrstane s velikim silama. Miletić naglašava i da se sada nesumnjivo vidi da je politika pritisaka doživela poraz.

- Ta situacija stvara uslove da te male zemlje ne budu usisane u odnose velikih sila koje onda njih koriste za razna potkusurivanja. Politika pritisaka je doživela poraz i to je ono što se pokušava objasniti velikim silama. Ako su u konkurenciji jedni s drugima, oni ne mogu da vrše pritisak na treće zemlje da bi te zemlje svrstavali u svoj tabor. Umesto toga, moraju da ponude nešto da bi nešto i dobili. Politika pritisaka je kratkoročna politika koja ne daje nikakve rezultate. Kao što vidimo, jedna Srbija može da pokvari planove jednoj Nemačkoj, koja se percipira kao jaka ekonomska sila i motor EU. Očito je da to nije bitno ako se iznose argumenti - napominje Miletić.

Veće samopouzdanje

Bivši ambasador Milovan Božinović kaže za Kurir da je je srpska diplomatija porazila "siledžije u međunarodnom pravu" na dve veoma važne svetske scene.

foto: Kurir tv

- Neuspeli prijem Kosova u Savet Evrope i poslednje glasanje u UN su dva neočekivana, teška udarca i otrežnjenja za siledžije u međunarodnim odnosima. Jer siledžije nisu dobro prošle ovog puta. Sve je bilo toliko besmisleno i to su sad svi videli. U oba slučaja ovakav razvoj događaja može se tretirati kao diplomatski uspeh Srbije, s tim što izazovi time ne prestaju. Napravljen je kapital i ovo jeste zalog za budućnost Srbije. Imamo vrlo opipljivu pobedu i opipljivo dobre rezultate smislenih diplomatskih akcija. Ostaje politički izazov kako ćemo da uspostavimo dijalog, sada na novim premisama, sa onima s kojima moramo biti u dijalogu, a to su susedne zemlje i evropsko okruženje - smatra naš sagovornik.

Božinović ocenjuje da je posle glasanja u GS UN dobar deo sveta dobio više samopouzdanja i pokazao da zna šta hoće, a šta neće.

foto: Printscreen

- Igra više nije takva i većina nije podložna pritiscima kao što se mislilo. Nemačka i oni koji stoje iza nje sigurno su izgubili, pretrpeli su snažan poraz, jer takve rezolucije se ne usvajaju ovako tankom većinom. I nemačka štampa govori da je začuđujuće malo zemalja glasalo za. Nama će sigurno porasti ugled na globalnom nivou. Ima mnogo ljudi koji su iskusili to što mi doživljavamo i oni sad vide u Srbiji nekog ko je uspeo da se podigne i da ostane na nogama - objašnjava on.