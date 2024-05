PORAZ VELIKIH! Analitičari: Srpska diplomatija OČITALA LEKCIJU moćnima u Njujorku!

Foto: Video plus

Činjenica da je sramna rezolucija o Srebrenici na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija usvojena mršavom većinom, uprkos svim pokušajima njenih sponzora da pretnjama i ucenama primoraju što veći broj zemalja da za nju glasaju, znatno umanjuje njen značaj i nesporno predstavlja diplomatsku pobedu Srbije s predsednikom Aleksandrom Vučićem na čelu, koji su se mesecima argumentovano borili za pravo i pravdu, ocena je sagovornika Kurira. Ovo je, kako dodaju, i moralna pobeda naše zemlje.

Govor za istoriju

Naime, rezolucija je juče usvojena sa tek 84 glasa za, dok je čak 68 zemalja bilo uzdržano, a 19 protiv.

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić za Kurir poručuje da je ovo diplomatska pobeda Srbije.

foto: Printscreen/TV Prva

- Ishod glasanja je nesumnjivo diplomatska pobeda Srbije, imajući u vidu, pre svega, da nisu uspeli da dobiju ubedljivu većinu, uprkos svim višemesečnim pritiscima i lobiranju. O tome svedoči i činjenica da je Grčka, na koju je nesumnjivo vršen pritisak da glasa za, bila uzdržana. Jasno je da smo argumentima uspeli da pomrsimo konce nekim od najjačih svetskih sila, koje su na sve načine pokušale da proguraju ovu rezoluciju na velika vrata, a na kraju su uspeli da dobiju tek mršavu većinu. Ne verujem da je ikome od njih na čast kako se sve završilo i sumnjam da će se dičiti ovom rezolucijom - naglasio je Dačić.

Predsednica Skupštine Ana Brnabić poručila je da će govor predsednika Vučića u UN ostati upisan u istoriji.

- Ne branimo sebe, branimo svet i principe međunarodnog prava - citirala je Brnabićeva predsednika na svom Iks nalogu.

Nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj Milovan Božinović za Kurir ocenjuje da je ishod glasanja prava diplomatska pobeda naše zemlje.

foto: Kurir televizija

- Ovo je zaista diplomatska pobeda Srbije, jer 84 glasa su tačno onoliko koliko Amerika svojom silom može da iscedi iz svetskog poretka. Rezultat koji je svakako mršav. Naši argumenti su ostavili snažan odjek u međunarodnoj javnosti i svaka zemlja je razmišljala i o svojim interesima, ali svuda se vidi snaga onoga što je Srbija imala da istakne i najvažnije - ocena da ovakve rezolucije imaju smisla samo ako je stvoren konsenzus zavađenih strana, što ovde nije slučaj. Ova rezolucija je prokrijumčarena maltene uz pomoć njenih sponzora. Ona tako nema kredibilitet koji bi morala da ima - ističe Božinović.

Nije za ponos

Takođe, dodaje, vrlo je interesantno kako su zemlje koje su bile ili uzdržane ili protiv argumentovale svoj stav.

- To su, recimo, vrlo dobro naglasile delegacije Nikaragve i Angole. Niko od njih nije govorio napamet i bez svog iskustva s velikim silama koje su znale da nameću svoje stavove. Imajući sve u vidu, iako je rezolucija usvojena, nikome nije na ponos i verujem da će svi gledati da je ne pominju nakon ovoga - smatra Božinović.

Osvrćući se na činjenicu da su Emirati i Grčka bili uzdržani, ocenjuje da je to dobro.

- Emirati ne čude jer su mala moćna država i važno je s njima biti u dobrim odnosima, a po pitanju Grčke, to što su bili uzdržani je lep gest, sve više od toga bi bilo nerealno jer su i članica NATO i EU - konstatovao je Božinović.

Nekadašnji šef diplomatije SR Jugoslavije Vladislav Jovanović za Kurir ocenjuje da je usvajanje rezolucije očekivano, ali ističe da je ona dobila tanku većinu.

foto: Kurir

- Jako su tanko prošli. Znači, dobili su usvajanje, ali nisu pobedili, jer pobeda znači veliku većinu, a oni imaju tek toliko glasova. Bolje da nije ni bilo cele ove stvari, jer su se bukvalno provukli kroz iglene uši - ističe Jovanović.

Ucenjivačka sredstva

Ukazuje i da je sigurno da su se sponzori rezolucije u poslednji čas borili za glasove koji osiguravaju većinu.

- Bilo bi porazno da se povuku bez bitke, pa su koristili sva moguća preteća i ucenjivačka sredstva - rekao je Jovanović i dodao:

- Mi smo čak bili blizu i da ih posramimo, ali su iskoristili sva oružja da priplaše one druge i da ih nateraju da ne glasaju protiv rezolucije. No, pobednici svakako ne mogu da se pohvale ni da budu srećni, a mi možemo kao brojčani gubitnici da budemo zadovoljni što smo našom akcijom uspeli da broj njihovih glasova svedemo na najmanju moguću meru. To je samo po sebi udar na autoritet te rezolucije - istakao je Jovanović.

Nekadašnji ambasador pri UN Branko Branković, ukazujući da od ukupno 193 zemlje članice UN, 84 glasa nije ni većina.

foto: Kurir Televizija

- Pukli su kao zvečka predlagači, a i njihove politike, posebno Nemačka, koja je kolo vodila. Našoj delegaciji u Njujorku treba odati veliko priznanje jer je ovo prekretnica u pokušajima Nemačke i jednog dela zapadne Evrope da, pošto su sve izgubili kada je u pitanju Ukrajina, održe neku vrstu inicijative i dobiju bilo kakve pozitivne poene. Posle ovoga od toga nema ništa, to je još jedan fijasko i polako ali sigurno svi oni, kada Ukrajina prestane, a brzo će, leteće s vlasti kao kruške, jer sve su ovo radili prema nama ne bi li se njihova vlast produžila. Ta njihova vlast je međunarodni poredak koji je gotov, a Putin je lepo rekao pre nekoliko dana posle razgovora sa Si Đinpingom, da oni, a to znači BRIKS, stvaraju novi svetski poredak zasnovan na međunarodnom pravu - kazao je Branković za Kurir.

Milorad Dodik Ovo je propala rezolucija Predsednik RS Milorad Dodik rekao je da nisu uspeli na GS UN da imaju ni natpolovičnu većinu za usvajanje rezolucije o Srebrenici, što, kako kaže, govori da je to propala rezolucija. - Blizu 110 zemalja nije glasalo, ili je bilo protiv ili uzdržano. Ovo je propala rezolucija, i to znači da UN nisu to podržale. Njihov naum da Srbima nametnu genocidnost i moralnu diskvalifikaciju nije uspeo - rekao je Dodik.

Miloš Vučević Uvek slobodni, nikad poraženi Reagujući na ishod glasanja za rezoluciju o Srebrenici na sednici GS UN, premijer Srbije Miloš Vučević poručio je da će sloga biti poraz vragu. - Uvek slobodni i nikada poraženi! Podrška predsedniku Vučiću u bespoštednoj borbi za naš narod i državu! Neka žive Srbija i Srpska u večnost! - napisao je premijer na društvenoj mreži Iks.