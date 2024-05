VUČIĆ U NJUJORKU: Analitičari o borbi u UN - Jedinstvo Srba u regionu i podrška predsedniku nikad nisu bili veći!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik prisustvovali su jutros molebanu u Hramu Svetog Save, uoči Vučićevog puta u Njujork, gde će se u Generalnoj skupštini UN raspravljati o rezoluciji o navodnom genocidu u Srebrenici. Predsednik Srbije, kog u Njujorku čeka pet dana teške borbe za očuvanje nacionalnih interesa, dobio je blagoslov patrijarha i pomolio se Bogu u Hramu.

Sagovornici Kurira ocenjuju da jedinstvo Srba u regionu i podrška predsedniku Vučiću nikada nisu bili veći, te da će i te kako imati uticaja na sve one koji bi da rade protiv naše zemlje.

Moćna poruka

foto: Screenshot Instragam/budućnostsrbijeav

Predsednik Vučić, posle molebana, uputio je snažnu poruku građanima.

- Idem u Njujork da se borim svom snagom i srcem za budućnost naše zemlje. Silni su oni koji su protiv nas, ali je Srbija naša najveća svetinja. Mnogo je laži, ali je istina jedna i večna. Naša trobojka će se ponosno vijoriti u Njujorku, a pod njenim okriljem će novu energiju u zalaganju za pravedniji svet naći sve slobodarske zemlje, sve nacije koje se bore za dostojanstvo i pravdu, koja je dugo bila obesmišljavana i ponižavana. Živela Srbija! - napisao je Vučić na Instagramu.

Patrijarh je naveo da su se sabrali u Hramu kako bi se pomolili pred Vučićev put u Njujork, gde u UN velike sile sveta nameravaju da donesu rezoluciju o takozvanom genocidu u Srebrenici.

- Smatramo to neistinom i nepravdom u odnosu na srpski narod - rekao je patrijarh.

foto: Printscreen Youtube/ Al Jazeera Balkans

Istakao je da je svet u kojem živimo zaboravio genocid nad srpskim narodom u dvadesetom stoleću.

- Zbog toga danas snažno podižemo svoj glas i ukazujemo na apsolutnu neistinu i pokušaj istorijskog revizionizma, u kojem se nastoji da prostom inverzijom srpski narod, žrtva višestrukih genocida i etničkog čišćenja, bude proglašen za počinioca genocida. Ne umanjujemo razmere zločina u Srebrenici, ali, kao pravoslavni Srbi, ne prećutkujemo ni zločine nad srpskim narodom u okolini Srebrenice - rekao je patrijarh.

Sinergija

Naglasio je da se danas, kada se srpski narod nalazi na iskušenju na najvećem međunarodnom forumu, moli da Bog da snage, mudrosti i odlučnosti predsedniku, kao i čitavom narodu, da svedoči istinu da su sve žrtve ratova na ovim prostorima jednako vredne poštovanja i molitvenog sećanja.

- To je jedan od neophodnih preduslova za mirnu budućnost među ljudima i narodima na ovim prostorima - konstatovao je patrijarh.

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, ukazujući za Kurir da su u Hramu bili i predstavnici RS i Crne Gore, ocenio je da je jedinstvo Srba povodom nekog pitanja najjače do sada.

foto: Printscreen YouTube

- Ta vrsta sinergije, koja je najveća u istoriji našega naroda, nije važna samo kao poruka za nametanje rezolucije bez pravnog i naučnog osnova, nego i za buduće delovanje srpskih političkih faktora. Lično se nadam da ćemo 8. juna, kada će biti održan Veliki srpski sabor, to svoje delovanje i formalizovati, u obliku nekog saveta koji se redovno sastaje, a ima u svom sastavu Srbe iz celog regiona, ali i dijaspore. Činjenica je da su pokušali i u Srbiji i u RS da oslabe naš kolektivni suverenitet delovanjem preko raznih opozicionih organizacija i NVO, ali da je naš kolektivni odgovor na neki način ućutkao sve te koji nas stalno pokušavaju vraćati nazad i nametati nam nepostojeću kolektivnu krivicu - kazao je Stevandić za Kurir.

Nekadašnji šef diplomatije SR Jugoslavije Živadin Jovanović za Kurir je ocenio da je reč o istorijskoj bici za očuvanje srpskog naroda kao jednog starog evropskog naroda.

foto: Nebojša Mandić

- To znači da su lideri, predstavnici srpskog naroda na celom Balkanu, posebno na delu bivšeg SFRJ, shvatili istorijski značaj ovog trenutka i ujedinili se u odbrani egzistencijalnih interesa. Mislim da je potpuno jasno da se radi o jednoj istorijskoj prekretnici, o tome da su svi shvatili da je ugrožen opstanak Srba kao naroda i da nijednom njegovom delu ne može biti dobro ukoliko nije integrisan u celinu srpske nacije. Ovaj trend objedinjavanja predstavlja veliki izazov i veliku odgovornost i mislim da će se on nastaviti i u budućim vremenima koja nose mnogo neizvesnosti i da je istorijski značajno to jedinstvo koje se manifestuje u ovom trenutku - naglasio je Jovanović.

Milorad Dodik Presija je ogromna Predsednik RS Milorad Dodik, koji je takođe prisustvovao molitvi u Hramu, rekao je da priča o rezoluciji o Srebrenici poprima dramatične obrise, te istakao da RS ne želi nikakvu eskalaciju i nasilje, ali da će njene političke odluke biti veoma osvešćujuće za Bošnjake u Sarajevu. Dodao je da je zadovoljan onim što su Srbija i RS u okviru svojih mogućnosti učinile da upoznaju svoje prijatelje, mnoge zemlje sveta s kojima komuniciraju, o čemu se tu radi. - Očigledno je da je presija ogromna i da računaju da što više vreme prolazi, da bi imali sve manje pobornika za prihvatanje te rezolucije - naveo je Dodik.

Miloš Vučević Samo sloga spasava Premijer Srbije Miloš Vučević takođe je prisustvovao molitvi u Hramu Svetog Save, nakon čega se oglasio na društvenoj mreži Instagram uputivši snažnu poruku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. - Samo sloga spasava! Slobodarski narod Srbije je uz tebe! - napisao je premijer Vučević predsedniku Srbije.

