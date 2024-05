DANAS GLASANJE U GENERALNOJ SKUPŠTINI UN O NAVODNOM GENOCIDU U SREBRENICI Stručnjaci: Ovo je i ispit za prave i lažne prijatelje!

Osvanuo je dan D za Srbiju, u kom se u Njujorku bije odlučujuća bitka za sudbinu naše zemlje i naroda. Generalna skupština Ujedinjenih nacija danas glasa za usvajanje rezolucije o navodnom genocidu u Srebrenici, čije bi usvajanje imalo opasne i teške posledice po ceo srpski narod, kome pojedini strani centri moći žele da nalepe etiketu "genocidnog", s krajnjim ciljem ukidanja Republike Srpske, te zahtevima za takozvanu ratnu odštetu.

Sagovornici Kurira saglasni su u oceni da će diplomatska bitka Srbije, s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem na čelu, nesumnjivo dati rezultate, te da će sponzori rezolucije biti neprijatno iznenađeni krajnjim ishodom, odnosno manjim brojem glasova od očekivanog. Ukazuju i da će se danas nedvosmisleno znati ko su prijatelji Srbije, ali i da će usvajanje rezolucije izazvati lančanu reakciju u regionu.

Predsednik Vučić, govoreći juče u sedištu UN na panel-diskusiji "Mi govorimo, jer oni ne mogu - glasovi koje treba čuti", na kojoj su žrtve rata u BiH iznele svoja potresna svedočenja, zahvalio im se što su došli da govore o strahotama koje su preživeli.

foto: TV Pink

- Samo smo želeli da pokažemo svim državama članicama i predstavnicima njihovih delegacija da istina nije jednostrana i da nikada nije bila. Nikad nismo ćutali o strašnim događajima u Srebrenici. Hapsili smo i izručivali smo svakoga ko je pojedinačno bio odgovoran za užasne zločine koji su se dogodili u Srebrenici. Čuli ste ove ljude, svako od njih se osvrnuo na tu rezoluciju. To nisu političari kao mi, već obični ljudi i svi će se osećati veoma loše ako vi donesete ovu rezoluciju - rekao je Vučić.

Upitao je šta će biti rezultat ako se podnese ta rezolucija.

- Imaćete oduševljenje na jednoj strani, a na drugoj tugu, prezir, bes i ogorčenost. Je l' to cilj?! Da li će ova rezolucija da ujedini ljude u Bosni i regionu? Neće, ni najmanje. Zašto onda ovo radite? Da li će da obezbedi mir u godinama koje dolaze? Svi znate da je odgovor negativan - poručio je Vučić upitavši koja je prava svrha rezolucije.

- Pozivam vas sve da ne glasate za ovu rezoluciju i da se stvore uslovi za inkluzivnost, za dijalog i samo jedna takozvana birokratska vest. Naš stalni predstavnik ovde je želeo da razgovara sa Nemcima kao glavnim tvorcima ove rezolucije, da vidimo da li možemo nešto zajedno da uradimo: A znate li kakav odgovor je dobio? Citiram: "Suocicete se sa rezolucijom, na nacin na koji vam mi budemo dali". Znam, mi smo previše mali, ali evropske vrednosti ce uvek znaciti da svi treba da budemo ukljuceni u proces tako važnih odluka.

- Ponosan sam na cinjenicu da smo uvek bili slobodarski narod i da smo uvek placali najvecu cenu za slobodu svog naroda. Još jednom vas molim da razmotrite svoje odluke, jer ce to imati uticaj ne samo na region iz kog ja dolazim, vec na ceo svet - zakljucio je predsednik Srbije i zahvalio se još jednom žrtvama rata u Bosni, koje su došle da svedoce o strahotama koje su proživele.

- Najmanje što mogu da kažem jeste da nećemo ćutati, borićemo se za istinu i niko nas neće zaustaviti - poručio je na kraju predsednik Vucic.

Predsednik Vučić poručio je preksinoć iz Njujorka da ćemo se boriti i uzvratiti svaki udarac. Kazao je da moramo da branimo slobodu, svoj narod, svoj obraz i svoju zemlju.

- Veliki, silni, moćni misle da mogu kako hoće! Na nama je da branimo svoj obraz i svoju zemlju - snažna je poruka predsednika uoči današnjeg glasanja.

Politička zamka

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić za Kurir kaže da je moguće da pojedine zemlje iznenade svojim glasanjem danas.

foto: Printscreen/TV Pink

- Iako postoji mogućnost da pojedine zemlje, poput Grčke i Rumunije, ne glasaju za usvajanje rezolucije, do poslednjeg momenta ishod glasanja biće neizvestan, pre svega imajući u vidu pritiske nekih od vodećih zemalja koje one trpe već danima. Ipak, nema sumnje da ni sponzori rezolucije neće imati razloga da slave, jer sam uveren da rezolucija neće dobiti priželjkivan broj glasova, na šta će svakako uticati diplomatska aktivnost naše zemlje koja se izuzetnim naporima bori za pravo i pravdu - naglasio je Dačić.

Ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Nemanja Starović istakao je da se sasvim sigurno radi o svojevrsnoj političkoj zamci koja je pripremljena za Srbiju.

- Ono u čemu su se negde, čini me se, prevarili ili preračunali inicijatori, kosponzori ove i ovakve rezolucije, jeste to što su računali da ćemo se mi kao Republika Srbija i srpski narod postaviti politički pragmatično, politički oportuno, da ćemo se zapravo, suočeni s tom i takvom matematikom, praviti mrtvi, ostati po strani - ukazuje ministar.

foto: Kurir televizija

Ocenio je da će ipak, bez obzira na činjenicu da je matematika takva kakva jeste, ovo na kraju biti moralna pobeda Srbije, jer će, kako ističe, još jednom dokazati da je pre svega država koja ima kičmu.

- Jasno je da ne možemo i nećemo smatrati prijateljskim one države koje nam sutradan budu okrenule leđa i koje se budu oglušile na našu jasnu i principijelnu argumentaciju, koja je, čini mi se, svima jasna i razumljiva, ali ponavljam, dakle, usled brojnih pritisaka kojima su izloženi, neki će odlučiti da se o to ogluše - kazao je Starović za RTS.

Bez jednoglasnosti

Sociolog Vladimir Vuletić smatra, kako je rekao za Kurir, da će glasanje u Generalnoj skupštini UN predstavljati svojevrsno rvanje i pokazati odnos snaga između Zapada i takozvanog suverenističkog bloka zemalja. Dodao je da je najviše zabrinut što bi usvajanje ovog dokumenta moglo da proizvede lančanu reakciju u regionu u odnosu prema Srbiji. Govoreći o mogućem epilogu glasanja u GS UN, Vuletić kaže da rezolucija s jedne strane ima regionalan značaj, pre svega za Srbe i poziciju Republike Srpske, ali da njen značaj treba tumačiti mnogo šire jer će se rezultatom pokazati odnos snaga na međunarodnoj areni.

foto: Kurir Televizija

- Ne može se očekivati jednoglasnost, to je samo po sebi problem za one koji su inicirali, ali to su i znali. Ali mislim da je suština u sledećem, ako rezolucija ne dobije podršku više od polovine zemalja koje bi glasale "za", onda će to pokazati da su inicijatori, mislim pre svega na Zapad, u problemu, da ovaj globalni poredak nije više ono što oni mogu u značajnoj meri da kontrolišu. Međutim, ukoliko se pokaže da imaju više od polovine, oko 100 glasova, to znači da još uvek uspevaju da na različite načine - pritiscima, ekonomskim, političkim, drže kontrolu u većem delu sveta - istakao je Vuletić.

Predsednik sa stalnim predstavnikom Kine pri UN Vučić: Odlična večera Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da se u utorak sastao u Njujorku sa stalnim predstavnikom Kine pri Ujedinjenim nacijama Fu Congom, ne navodeći detalje susreta. - Odlična večera u čast stalnog predstavnika Narodne Republike Kine pri UN Fu Conga. Sadržaj, ovog puta, ostaje između nas - napisao je Vučić na Instagramu. Predsednik je ranije izjavio da veruje da će Kina glasati protiv rezolucije o Srebrenici u UN.

Telefonski razgovor s predsednikom Kube Vučić: Upoznao sam ga sa svim mogućim posledicama Predsednik Vučić razgovarao je telefonom s predsednikom Kube Migelom Dijas-Kanelom Bermudesom. - Dobar razgovor s predsednikom Kube Migelom Dijas-Kanelom Bermudesom, kojeg sam upoznao sa svim mogućim posledicama usvajanja jednostrano nametnute rezolucije o Srebrenici na predstojećoj sednici GS UN. Istakao sam da namera ovakve inicijative za svoj cilj nema očuvanje sećanja na žrtve, već ugrožavanje nacionalnih interesa srpskog naroda i targetiranje Srbije kao genocidne države, time narušavajući mir i stabilnost u regionu i stvarajući nove tenzije i podele - naveo je Vučić na zvaničnom Instagram nalogu i dodao: - Još jednom sam naglasio da Srbija pokazuje pijetet prema svim stradalim žrtvama aktivno radeći na promociji mira, pomirenja, povezivanju i razvijanju prijateljskih odnosa i saradnje među narodima.

Marko Đurić Rezolucija će izazvati dalju podelu na Balkanu Ministar spoljnih poslova Marko Đurić ukazao je za Politiko da će donošenje rezolucije na zasedanju GS UN o Srebrenici izazvati dalju podelu na Balkanu. On je ocenio da je dolazak do dogovora o obeležavanju dana sećanja na prošlost na način na koji se ne prave podele najbolji način da se osigura da se ona ne ponovi. - Nacrt rezolucije podriva Ustav i vladavinu prava u BiH jer ga je sačinio, predložio, kosponzorisao i za njega lobira stalni predstavnik UN za BiH, ambasador Zlatko Lagumdžija, bez zakonski propisane saglasnosti tročlanog predsedništva zemlje. Ona je napredovala u tajnosti, bez konsultacija sa srpskim entitetom u zemlji ili njegovim izabranim predstavnicima, i bez ikakvog pokušaja da se priznaju desetine hiljada drugih žrtava rata - ukazao je Đurić.

Procedura Kako se glasa i koliko je glasova neophodno Iako nije precizirano kolika većina će biti neophodna za usvajanje rezolucije, pretpostavka je da će biti potrebna prosta većina glasova članica, 97 od 193. Rezolucija neće biti doneta putem konsenzusa zbog protivljenja njenom donošenju više država, pre svega Rusije i, naravno, Srbije. Glasanje se može vršiti na dva načina: podizanjem ruke ili elektronskim putem, a može biti javno i tajno. Ako se na neki predlog unese amandman, glasa se prvo o amandmanu. Ako rezolucija ne bude na dnevnom redu označena kao "važno pitanje", biće dovoljna prosta većina članica UN koje su prisutne i glasaju. Ukoliko rezolucija, međutim, bude na dnevnom redu kao "važno pitanje", onda je potrebna dvotrećinska većina članica koje su prisutne na sednici i glasaju.