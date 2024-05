"ALEKSANDRE, NEMOJ DA ME ZOVEŠ 15 DANA, UGASIĆU TELEFON" Vučić otkrio šta mu je rekao jedan državnik: Biću uzdržan i imaću problem

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je protiv Srbije na sednici Generalne skupštine UN u Njujorku bio ceo kolektivni Zapad, ali i da mu je jedan državnik rekao da ga ne zove 15 dana.

On kaže da kada neko ima podršku Amerike, Nemačke, Francuske, Italije, Australije, Japana i drugih zemalja, i opet ostane u debeloj manjini, onda znači da smo mi nešto ozbiljno radili.

"Za dve najmoćnije evropske zemlje lično znam koji ministar je kome sve slao poruke i pretio na koje sve načine. Ja neću da govorim o tome kako su uticali na odluku na primer Ukrajine i nekih drugih zemalja. Onda stanete i uhvatite se za glavu. Došlo mi je da plačem pet puta u hotelskoj sobi od muke. Jedan prijatelj koji vodi jednu zemlju mi je napisao, pošto sam ja video kako sam loše reagovao na promenu stava te zemlje - 'Ok Aleksandre, nemoj da me zoveš jedno 15 dana, ugasiću telefon, zbog tebe i našeg odnosa biću uzdržan, ali da znaš da si mi napravio probleme'. Nije teško zaključiti ko je to", rekao je Vučić na TV Prva.