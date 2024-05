MNOGO SU NAS POTCENILI! Predsednik Vučić: Protiv nas je bila savršena oluja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, govoreći o teškoj borbi u UN, rekao je da je "protiv nas bila savršena oluja".

- Protiv nas je bio ceo kolektivni Zapad, cela EU, pa onda druge zapadne zemlje, Švajcarska, Norveška, San Marino, Lihtenštajn... I imali ste Ameriku, Kanadu, Australiju, Novi Zeland, kosponzore koje su primoravali, a neki su se i sami javljali, Čile, i druge zemlje. Očekivali su da će to biti jedinstveno doneto. Računali su da ako je Rusija imala sedam glasova, da bi mi imali osam protiv, i do 40 uzdržanih. Računali su da je to rutinski, i da će time pobediti Rusiju - rekao je Vučić na TV Prva.

Predsednik kaže da su nas mnogo potcenili, i da je to naša sreća.

- Stvarni odnos je bio 84 prema 107. Zašto 107 a ne 106, reći ću vam. Uveli su Ekvador. Dakle, od 191 koji su imali pravo glasa, 107 nije glasalo za. 84 su podržale. To je 43,5 odsto članica UN koje su glasale za. Tu ima i trikova, nameštali su da ne ide u Savet bezbednosti. Išli su da se to obeležava kao kulturni događaj, a ne političko pitanje. A tema je takva da niko neće da bude protiv, sem naših najvećih prijatelja. Poput Kine, neretko zaboravim i Belorusiju. Za braću iz Minska se podrazumeva da su sa nama. Posebno se zahvaljujem i Viktoru Orbanu, pokazao je da je premijer bratskog naroda - dodao je Vučić.

foto: Prva TV

Predsednik je dodao da je protiv nas bio kolektivni Zapad, Organizaciju Islamske konferencije.

- Računali su da će 57 islamskih zemalja biti za rezoluciju. Znate li koliki je rad i trud na to bio usmeren. Rekao sam im u lice sve. Ne želim da govorim o tome kako su pretili i ucenjivali. Uticali na odluku Ukrajine i nekih drugih zemalja. Došli mi je da plačem u hotelskoj sobi od muke. Jedan veliki prijatelj mi je rekao da će isključiti telefon, i rekao mi je da će glasati u našu korist, ali da smo mu napravili probleme. Neću reći ko je u pitanju - rekao je on.

Vučić kaže da smo imali dva pozitivna iznenađenja, i bar osam negativnih.

- Ali smo znali da će se to desiti, zato što smo videli kako raste pritisak. Ja znam svih 18 zemalja koje su glasale protiv nas. Od Egipta, Nigera, Tunisa, Senegala. Iznenađujuće je za Niger, nismo imali takvu informaciju. Čad, Gambija, Tanzanija, Ruanda naravno, JAR, Malavi... Jako je teško bilo za arapske zemlje - dodao je predsednik.

On je istakao da mnogi kritikuju kako su tobože diktatorske zemlje bile na našoj strani.

- Izvinite, nisam znao da Kina nije civilizovani svet. A jesu li jemenski Huti civilizovani. Zamislite Ameriku, Nemačku i Jemen na istoj strani. Kako to kada se sretnem sa pokojnim Raisijem, kažu mi šta radim sa diktatorom. Ali im ne smeta kada sa Iranom glasaju protiv Srbije. Neću ih potcenjivati, to su ozbiljne zemlje i narodi. Ali oni kojima smetaju, sada ih odjednom uzimaju za ozbiljno - zapitao je Vučić.