POTRAGA ZA NIŠLIJOM UŠLA U 7. DAN! Priključili se i alpinisti, Milanova porodica u očaju: Nije imao nijedan razlog da nestane!

Potraga za Milanom Đorđevićem (41), farmaceutom iz Niša koji je 10. juna nestao na obroncima Suve planine, ušla je u sedmi dan, a u pretragu terena se uključila i vojna policija sa psom tragačem. Milan je poslednji put viđen kako priča s čovekom koji kosi travu, a signal telefona mu je lociran 19 kilometara od Niša. Međutim, svi napori spasilaca da uđu Nišliji u trag zasad su bez uspeha.

Milanova majka Marica ipak ne gubi nadu i za Kurir kaže da se nada najboljem.

- Nadam se, kako da se ne nadam da će mi sin biti pronađen i verujem da je živ! Moj suprug Siniša i drugi sin su sve vreme gore, a meni je nekako teško da odem tamo, ali smo stalno na vezi. Rekli su mi da su se sada u potragu uključili i alpinisti koji će se spustiti niz još jedan greben. Hvala svima koji pomažu i nadam se da će se naći neki trag - rekla je majka Marica kratko za Kurir.

Milan Đorđević foto: Gorska Služna Spasavanja, Privatna Arhiva

Iskusan planinar

I Milanova ujna Maja navodi da se nada najboljem.

- Nada svakako uvek postoji, ali bolje je da pozovete Sinišu i vidite dokle se stiglo s potragom - kazala je ona.

Milan Đorđević je prošlog ponedeljka je, kako je Kurir već izveštavao, nestao oko 18.30 sati na mestu Bojanine vode, udaljenom od Niša blizu 30 kilometara. Milan je bio iskusan planinar i često je odlazio na ovo popularno niško izletište koje se nalazi u podnožju Suve planine. Mnogi njegov nestanak opisuju kao da je "ispario", budući da su u njegovom automobilu ispred doma na Bojaninim vodama nađene njegove lične stvari i dva mobilna telefona, ali od njega ni traga ni glasa.

Milanov otac Siniša je rekao da njegov sin nije imao opremu za penjanje, ali ni razloga da tek tako nestane.

foto: Kurir/M.S.

- Pojedini mediji su pisali da su nađeni neki tragovi, ali to nije tačno. Pisali su da sam ja potvrdio da su nađene cigarete i upaljač, ali ja ih nisam imao u rukama niti sam ih video. Cela ova oblast oko Bojaninih voda je pretražena, neki gusti delovi su pretraženi više puta, a sada se povećava teren koji spasioci pretražuju. Kažem, Milan nije imao razloga da nestane. On nema nikakvih problema na poslu, u braku, uopšte u životu - ispričao je Siniša za Kurir.

Dodao je da su u potragu za njegovim sinom krenuli ne samo pripadnci Žandarmerije i Gorske službe spasavanja i policajci, već i mnogobrojni Milanovi drugovi i prijatelji. Zasad je poznato da ga je snimila jedna kamera u selu Jelašnica i da je u automobilu bio sam.

Snajin poziv

Milanov otac Siniša ranije je objasnio da se njegov sin javio 10. juna oko 12 sati i da su Milan i njegov automobil viđeni oko 18.30 sati na Bojaninim vodama. Njegovi prijatelji su preko GPS-a našli da se on tu nalazi i još te noći je krenula pretraga, a obaveštena je i policiija.

- Negde popodne me je snaja pozvala i pitala da li znam gde mi je sin. Telefon mu je zvonio ali se on nije javljao. Onda sam ga i ja zvao, majka i drugovi, ali svi bez uspeha. Pošto voli da planinari odlučili smo da ga tražimo na izletištima oko Niša gde bi mogao da bude. Onda su videli da Milanov sat pokazuje da je 17 ili 19 kilometara udaljen od grada. Toliko su udaljene Bojanine vode od Niša. Stariji sin i Milanovi drugovi došli su do Bojanih voda i tu našli njegova zaključana kola, ali njega nije bilo - kazao je ranije Siniša, a Milanovi drugovi potvrđuju da ovaj farmaceut i iskusni planinar nije imao razloga da samoinicijativno nestane.

foto: Kurir/M.S.

Poslednjih mesec-dva se čudno ponašao

Roditelji nestalog Milana nisu primetili bilo kakve promene u njegovom ponašanju, ali su im kolege rekle da se u poslednjih mesec-dva čudno ponašao.

- Kolege su rekle da je bio uznemiren, uplašen, navodno je od jedne koleginice tražio lekove za spavanje jer nije mogao da spava. Međutim, nama se nije žalio - istakla je nedavno majka Marica.

Hronologija x Milan se poslednji put čuo sa ocem na dan nestanka 10. juna oko 12 sati x oko podne je javio supruzi da ne može da stigne da uzme decu, što nije bilo neuobičajeno x nekoliko sati kasnije Milanova supruga obaveštava Milanovog oca da ne može da stupi u kontakt s mužem x zahvaljujući pametnom satu, koji je ostao u kući, signal Milanovog telefona je detektovan 19 kilometara od Niša x Milan je poslednji put viđen oko 18.30 sati na Bojaninim vodama x Milana su poslednji put videli pored reke u selu kroz koji prolazi put koji vodi ka planini x deca iz sela su rekla da je Milan razgovarao i sa čovekom koji je kosio livadu

Milan Barbulović foto: Facebook

Još jedna potraga

U Beogradu nestao i Milan iz Ciriha

Paralelno sa nestalim Nišlijom, potraga traje i za Milan Barbulovićem (36) iz Ciriha koji je poslednji put viđen 11. juna u Beogradu i od tada mu se gubi svaki trag. Milanovi rođaci kažu da Milan živi u Cirihu i da tamo ima projektantsku firmu.

- On je došao krajem maja u Srbiju i čim je sleteo na aerodrom, uzeo je rentakar. Pominjao je da će da obiđe Negotin, manastri Tumane i Rtanj, a na kraju je otišao u Beograd, gde je i iznajmio stan na Vračaru. Milanov nestanak je prijavio njegov otac u Negotinu, a poslednji put je sa njim kontaktirala njegova majka 10. juna, ali samo preko poruka. Ona je htela da se vide, ali on nije mogao - ispričala je Milanova rođaka za beogradske medije.