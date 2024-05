BILE SU OBIČNE BLIZNAKINJE SVE DOK NIJE STIGAO 11. ROĐENDAN: Izgled jedne sestre se DRASTIČNO promenio, a onda je usledio PAKAO

Malene bliznakinje izgledale su, logično, potpuno identično. A onda su napunile 11 godina i stvari su počele da se menjaju, i to drastično.

Meri i Rut su prave, nerazdvojne bliznakinje. Sestre koje su bile tako blisko povezane odjednom su u 11. godini počele da se menjaju - tačnije, jedna od njih počela je da se menja, i to drastično. U pitanju je bila Meri koja je razvila tešku zavisnost od hrane. Kako je situacija postajala sve gora i gora, tako je i odnos majke prema njima počeo da se menja, pa je tako zvala Rut "ona lepa".

- Ona je uvek bila savršena bliznakinja. Ja sam bila prosto višak - priseća se kroz suze Meri gostujući kod Opre. Voli je, kaže, ali joj se strašno stidi.

Kada su postale odrasle mlade žene, Rut je imala 54 kilograma, a Meri čak 190.

Međutim, veza između bliznakinja je nešto posebno. I koliko god Meri patila, patila je i Rut sa njom, pa je obolela od anoreksije i bulimije. Bila je, kaže, užasnuta kad god bi pomislila da bi i ona mogla da se ugoji poput Meri.

- Pre bih izgladnela sebe do smrti nego dozvolila da izgledam kao ona - priznaje Rut.

A patio je i Merin 13-godišnji sin, Kris, koji je svakodnevno gledao kako mu se majka hranom doslovno ubija.

Tako je izgledalo njihovo prvo pojavljivanje i prva priča kod Opre. A onda ih je Opra šest godina kasnije ponovo potražila. Sada su imale 34 godine, a Meri je imala užasnu vest - njen sin je poginuo u saobraćajnoj nesreći.

Usledila je, prirodno, ogromna tuga i depresija.

- A onda sam rekla sebi "sad je dosta". Ustaću i konačno ću pomoći sebi. Sada je vreme da uradim to što me je on molio da uradim godinama - kaže Meri. I ispunila je sinovljevu želju - smršala je do neprepoznatljivosti.

Pre godinu dana imala je 110 kilograma što je veliki uspeh na početnu kilažu. I poručila je da je "tek počela".

