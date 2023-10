ON 17, A ONA 71 GODINU KADA SU SE VENČALI! Upoznao je na sahrani NJENOG sina, sada obeležili godišnjicu: Sve se više zaljubljujem

Geri je upoznao Almedu, koja je nedavno napunila 80 godina, na sahrani njenog sina.

17-godišnjak koji se oženio 71-godišnjom penzionerkom dve nedelje nakon što je upoznao na sahrani, raspričao se o svojoj ženi oko njihove godišnjice. Almeda i Geri Hardvik venčali su se 2015. i prkosili kritičarima pa su i dalje u srećnom braku osam godina kasnije, a razlika od 53 godine im nije smetala.

Geri iz Tenesija upoznao je Almedu, koja je nedavno napunila 80 godina, na sahrani njenog sina, prenosi The Sun.

Njihova ceremonija venčanja koštala samo 137 funti, a od tada su stekli gomilu obožavalaca zahvaljujući tome što su svoju ljubav delili na internetu. Geri se u nedavnom videu raspričao o svojoj vezi s Almedom, rekavši: "Prošlo je skoro osam godina i svakim danom se sve više zaljubljujem. Neki muškarci godinama traže ljubav koju sam ja našao. Tako da ću ostati pri svom".

Par slavi svoju godišnjicu 26. oktobra i Geri je podelio nekoliko slatkih zajedničkih fotografija u znak počasti. Dodao je u drugom videu: "Nešto što smatram podcenjenim i o čemu ne govorimo dovoljno je osećaj kad se svako jutro probudite pored svoje srodne duše i shvatite da dom nije mesto, to je osećaj".

Iznenađujuće, Almeda nije bila Gerijeva najstarija devojka, jer je pre nje bio sa 77-godišnjakinjom. Ali, dokazao je da je ona njegov broj jedan - čak je otišao toliko daleko da je njeno ime tetovirao na grudima.

Geri je rekao: "Almeda je toliko mlada u srcu da nam godine nikada nisu bile problem, nikada ne razmišljamo o tome. Samo znam da je Bog uslišio moje molitve onog dana kada je ona ušla u moj život'.

Govoreći o Almedi kao o svojoj 'lutkici', Geri je opisao kao najčudesniju suprugu na svetu.

U objavi na Instagramu povodom njenog rođendana je napisao: "Ja sam najsrećniji muž je se svaki dan probudim pored tebe. Činiš me najsrećnijim čovekom svaki dan i želim da te uvek učinim najsrećnijom ženom. Zaslužuješ sve i do poslednjeg daha ja ću naporno raditi da ti to pružim. Svi moji najsrećniji trenuci su trenuci koje delim s tobom. Ti si zaista ljubav mog života i volim te svakim otkucajem svog srca".

Otkrio je i da joj je spremio romantičnu večeru.

"Losos u vinu, rođendanska torta, vino i iznenađenje za moju lutkicu", rekao je.

