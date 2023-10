PRINCEZA DORUČKOVALA VOTKU I IMALA OSTRVO ZA BLUD: Sestra kraljice Elizabete bila u AFERAMA sa najvećim ŽENSKAROŠIMA Holivuda

Život britanske kraljevske porodice oduvek je intrigirao javnost. Ako nas je ičemu Netfliksova serija "Kruna" naučila, onda je to da volimo sočni kraljevski skandal.

Kad se priča o skandalima, prva asocijacija je na princezu Dajanu i kralja Čarlsa II, koji ju je prevario i kasnije se oženio svojom ljubavnicom Kamilom. Ipak prvoklasni primer skandala u ovoj čuvenoj porodici bila je mlađa sestra kraljice Elizabete, princeza Margaret.

Princeza skandala i bluda

foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Princeza Margaret celog je život punila naslove u novinama svojim skandaloznim ponašanjem i vezama. Opšte je poznato da je vodila raskalašan život kakav ne priliči kraljevskoj porodici, ali i da je imala svoje lično ostrvo bluda.

Njene afere ponovo su dospele u centar interesovanja, nakon što je otkriven njen novi ljubavnik Edi Fišer. Informaciju o njihovoj romansi objavila je njegova supruga u memoarima Teri Ričard, pod nazivom "Snovi kraljice lepote", prenosi Daily Mail.

- Edi je bio oduševljen njome kad ju je prvi put vidio. Rekao mi je da je sićušna s najlepšim prodornim plavim očima. Pevao je 45 minuta na balu u hotelu Dorčester, a sve svoje ljubavne pesme uputio je direktno Margaret - rekla je Teri.

U to vreme mlađa sestra pokojne kraljice već je bila ludo zaljubljena u konjušara Pitera Tauzenda i par se verio u tajnosti. Princeza je morala da raskine ovu veridbu jer je Piter, bio razveden, a to se kosilo sa njenom veroispovešću.

Sa druge strane, Edi Fišer je bio jedan od najpoznatijih holivudskih ženskaroša i ženio se pet puta, uključujući i brak s glumačkom zvezdom Elizabeth Tejlor.

Sve afere kontroverzne princeze

Ipak, ovo nije bila jedina afera koja se vezuje za najkontroverzniju princezu u istoriji britanske kraljevske porodice.

foto: Profimedia

Margaret je bila vesela i nasmejana i uvek je skretala pažnju na sebe. Ovo je posebno odgoovaralo njenoj starijoj sestri, koja će postati kraljica Elizabeta, jer je sva negativna pažnja bila usmerena na mlađu princezu.

Princeza Margaret je rado viđena kako izlazi u pozorište, operu i druga javna mesta, ali je bila čest gost i noćnih klubova i mnogih žurki. Još u ranoj mladosti je počela da puši, a muštikla je postala jedan od njenih zaštitnih znakova.

Sa porodicom je išla je na različite turneje po inostranstvu. Prva među njima bila je turneja po Južnoj Africi gde se, kako je sama kasnije priznala, Margaret zaljubila u gardistu kapetana Pitera Taunsenda. Ova afera nije potrajala, upravo zbog toga što je on bio razveden.

Loš momak Toni

Margaret je, kada bi se umorila od kraljevskih obaveza, razonodu tražila u noćnim klubovima gde je jedne večeri upoznala fotografa Entoni Armstrong Džonsa. Entoni ili Toni, kako je bio njegov nadimak, bio je jedan od najboljih fotografa u Londonu, a važio je za izuzetnog umetnika koji je imao dosta prijatelja u svetu muzike i glume. Bio je vrlo poželjan u društvu, ali je bio i na glasu kao veliki zavodnik, koji spava ne samo sa ženama nego i sa muškarcima.

foto: Profimedia

Princezu je privukao njegov izgled “lošeg momka” i liberalni pogled na svet kao i hedonistički način života koji je vodio. Ovoga puta, veza je bila držana u strogoj tajnosti, pa su neopaženo prošli njihovi izlasci, kao i jurnjave na motoru.

Kako javnost nije bila obaveštena o Margaretinom ljubavnom statusu, sve ih je zatekla vest o venčanju koje se dogodilo nekoliko meseci posle objave veridbe. Svadba princeze Margaret bila je velika i raskošna. Kako nije imala oca, do oltara ju je doveo princ Filip. U braku su dobili dvoje dece Dejvida i Saru.

Ostrvo bluda

Kada se udala za Tonija, princeza Margaret je od svog prijatelja Kolina Tenanta i njegove supruge En Glinkoner dobila na poklon jedan deo njihovog privatnog karipskog ostrva, Mustika.

Rezidencija “Les Julies Eaux” (“Lepe vode” u prevodu sa francuskog) postala je glavno mesto zabave i utočište od problema koji su se narednih godina nizali. Brak sa Tonijem je bio sve gori, svađe dve vrlo temperamentne osobe su bile sve češće, kao i prevare, i to sa obe strane.

foto: Profimedia

Žurke su se pravile svako veče, a sve se to zalivalo ogromnim količinama alkohola i duvana. Pojedini izvori tvrde da je doručkovala votku. Nakon lumpovanja usledilo bi celodnevno kupanje i uživanje na plažama prelepog ostrva. Na Mustik se dolazilo samo sa pozivnicom, novinarima je bio strogo zabranjen pristup.

Opet skandal

Kada se u novinama pojavila slika Margaret sa zgodnim mladićem na plaži, u kraljevstvu je izbio skandal. Novine su ponovo na zub uzele kraljičinu sestru opisujući je kao “predatorku koja lovi mlađe muškarce”.

Mladić oko kog se javnost uzbunila bio je petnaest godina mlađu i oženjeni ljubavnik Rodi Levlejn. U tom trenutku, razvod u kraljevskoj porodici nije se desio od 1540, kada se kralj Henri VIII razveo od Ane od Klivsa. Od tada, na rastavu braka se gledalo kao na nešto poput smrtnog greha.

foto: Profimedia

Ipak, princeza Margaret je svojim razvodom 1978. pokazala da kraljevski brakovi nisu idealni.

Nakon razvoda sve više se okretala piću i cigaretama što ju je dovelo do hirurškog stola i odstranjivanja jednog plućnog krila. Svoj prvi srčani udar doživela je upravo u rezidenciji na Mustiku.

Mik Džeger

Još jedna afera, koja se vezuje za princezu je romasna sa Mik Džegerom. On je poznat kao veliki zavodnik koji se mnogo puta ženio, te napravio decu i ljubavnicama i suprugama, a u njegovom krevetu se navodno našla i princeza Margaret, poznata ljubiteljka seksa, alkohola i divljih žurki.

Prema knjizi "Mick: The Vild Life and Mad Genius of Mick Jagger", frontmen slavnog benda prvi put je upoznao lepu princezu na proslavi 16. rođendana Lejdi Viktorije, ćerke bivšeg britanskog ambasadora u SAD.

foto: Profimedia

Kako je Džeger bio simbol mladenačkog buntovništva, princezi Margaret je pevač odmah bio jako privlačan, a prema rečima svedoka, čim su se ugledali, između njih se osetila snažna seksualna hemija. Iako je u trenutku njihovog upoznavanja Mik bio u vezi, zbog zaluđenosti princezom je sasvim ignorisao tu činjenicu. Odlučio je da zavede Margaret pod svaku cenu i to mu je na kraju i pošlo za rukom.

U knjizi se tvrdi da je Margaret neko vreme tajno ljubovala s Džegerom, a postoji i priča da se jednom prilikom kod njega u stanu predozirala kolačićima u kojima je bio kanabis. Završila je u bolnici na ispiranju želuca, ali cela priča je zataškana. Par je čak par puta letovao na privatnom karipskom otoku princeze Margaret, a postoje i snimci gde mu ona sedi gola u krilu.

Ne zna se kako se ova ljubavna priča okončala, ali znamo da je ostavila dubok trag na srcu princeze, jer je do svoje smrti, u 71. godini života, jako volela Stonse, te je uvek tvrdila da joj je Džeger baš najdraži britanski muzičar.

Smrt

foto: Profimedia

Kontroverzna princeza Margaret preminula je u 71. godini, 9. februara 2002. u bolnici od posledica srčanog udara.

Njena sahrana bila je jedina na kojoj kraljica Elizabeta nije uspela da sakrije emocije, te je snimljena kada je pustila suzu i uzdahnula. Kraljica majka je na sahranu ćerke došla, ali tako da je niko ne snimi ili ne uslika. Ona je preminula sedam nedelja nakon mlađe naslednice.

