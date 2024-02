UDALA SE ZA LJUBAV SVOG ŽIVOTA I 18 SATI KASNIJE UMRLA: Na dan kad je trebalo da prave SVADBU, organizovana SAHRANA

Udala se za ljubav svog života dok se borila sa odmaklim stadijumom raka dojke i 18 sati nakon preminula. Priča o njenom venčanju je tragična, ali istovremeno i priča o tome kako je ostvarila svoju veliku želju. Heder Mošer iz Konektikata rekla je "da" Dejvidu Mošeru 22. decembra, u bolnici, noseći masku za kiseonik. Imala je 31 godinu kada je preminula.

Mladenci su se upoznali i zavoleli 2015. dok su pohađali časove svinga. Dejvid je ispričao da je na dan kada je planirao da je zaprosi, 23. decembra 2016. godine, njoj dijagnostikovan rak dojke.

"Nije znala da ću je te večeri zaprositi, očigledno, a ja sam rekao sebi: 'Mora da zna da tim putem neće ići sama'", rekao je za CBS Hartford WFSB.

Dok su se vozili kočijom, on ju je pitao da se uda za njega. Do jeseni 2017. godine, njen rak je metastazirao. "Otkrili su metastaze u mozgu i nekoliko meseci kasnije, bila je na aparatima koji su je održavali u životu, disala je uz pomoć cevčica. Bila je jaka. Drugi bi davno odustali. Doktori su čak rekli da nisu znali kako je stigla dovde", poručio je on dok je još trajala borba.

Planirali su da se venčaju 30. decembra 2017, ali su im lekari napomenuli da bi to trebalo da urade ranije. Venčanje je bilo u prisustvu njenih najmilijih. Na dan kada su prvobitno planirali da organizuju svadbu, bila je njena sahrana.

"Gubili smo je dok smo svi stajali onde i razmišljali o tome da se držimo, jer to je bilo to... Ono što smo videli, što nam je davala, što je davala njemu, bilo je poslednje od onoga što je ona bila", rekla je njena deveruša Kristina Karas, koja je zabeležila potresne fotografije, piše cbsnews.com.

(Kurir.rs/ cbsnews/ Blic žena/ L. S)

