LJUBAVNA PRIČA NIKOLE ROKVIĆA I BOJANE! Upoznali se u RIJALITIJU, venčali se TAJNO, hteo da se ZAMONAŠI, a ovo mu je tad PORUČILA

Pevač Nikola Rokvić, koji je krenuo je peške na put dug 1.060 km, a krajnji cilj mu je manastir Nektarija Eginskog u Grčkoj, a najveća podrška na putu mu je supruka Bojana Barović.

Ljubavna romansa para otpočela je 2010. godine i to u rijaliti programu, a o njihovoj ljubavi i dalje se priča. Njih dvoje se od tada nisu razdvajali i danas važe za jedan od najskladnijih parova sa javne cene, a ovako je sve počelo.

"Verujem u sudbinska spajanja, pomalo sam fatalista po tom pitanju. Kad je produkcija zvala učesnike za prvi izbor, uopšte nije trebalo da budem u Srbiji, niti sam u proteklih sedam godina bila u našoj zemlji u to vreme. Onda je iskrsla svadba moje prijateljice, na koju sam odlučila da dođem u poslednjem momentu. Produkcija je saznala da sam tu, pa me je pozvala. Imala sam neke poslove u Los Anđelesu, pa nisam bila sigurna da li ću moći da se odazovem, ali sve se namestilo da sam ipak ušla. Lepo se kaže da ono što ti je suđeno ne možeš izbeći. Meni u tom periodu uopšte nije bio cilj da se vraćam u Srbiju, međutim - sve je ispalo drugačije", rekla je Bojana jednom prilikom.

"Bila je to jedna uzbudljiva avantura. Od tog trenutka moj život je krenuo u sasvim drugom smeru", dodao je Nikola 2017. godine za "Hello".

Nikolu je Bojana odmah privukla jer je drugačija, a ovako je ona opisala taj susret:

"Sećam se da mi je u startu bio simpatičan, dobar, neposredan, nenametljiv i zabavan. Zadržao je do danas isti smisao za humor. Na početak me najviše podseća taj neki osećaj i energija koja je sve vreme strujala između nas."

Popularni par zavetovao se jedno drugom na večnu ljubav u najužem krugu prijatelja i članova porodice 2016. godine u manastiru Mileševa.

"Taj dan, čas i trenutak... Zakleti se na večnu ljubav pred Bogom, pod krilima Belog anđela, ostaće za mene zavet koji ću čuvati sve dok dišem", napisao je na društvenim mrežama tada Nikola. Njih dvoje zajedno su dobili troje dece.

Njegova supruga jednom prilikom je progovorila o tome da je Nikola hteo da se zamonaši.

- Bilo je trenutaka kada je Nikola pomišljao na monaški život, ne u smislu da bi nas ostavio, daleko od toga, već zato što je to njega izuzetno vuklo. I ja to potpuno mogu da razumem. To je bogatstvo koje duša može da oseti samo na takvom mestu. I kad dobijemo tu blagodat, taj blagoslov od molitve ili posta, to je nemerljivo s bilo kakvim ovozemaljskim životom, tako da ja mogu da razumem šta je njega vuklo. On je stvarno u jednom trenutku duboko ušao u veru, okružio se ljudima koji su u tome. Ali kasnije shvatio da je najbolje što čovek može da uradi implementirati taj duhovni život u ovaj koji živimo, uspeo je da nađe neku sredinu da živi zdravim duhovnim životom, a da nije monaški, koji je teško živeti - opisala je Bojana u emisiji "Dok anđeli spavaju".

Nikola je kasnije ispričao da je supruga htela da mu da blagoslov u njegovoj volji da krene monaškim putem.

- Pa jeste, bio sam malo naporan porodici tada. To je ta prva moja spoznaja duhovnosti, svaka tema je bila vezana za duhovnost, hteo sam svima da prenesem to kako sam ja goreo u veri, ali ne može to tako. Ja sam čovek koji ima porodicu, ima decu i moja kelija je moja porodica. Tako živim i pokušavam da nađem taj neki uzani put, porodični, a što se tiče monaštva, možda jednog dana kad izvedem decu na pravi put. Moja Bojana je veliki čovek, veliki prijatelj, ona je jako uticala na moj život, naravno, svaka žena utiče na život muškarca, ali ona je nadogradila tu neku empatiju, ljudskost... Tri u jednoj i žena i sestra i drug. To je Marinkova pesma. Ona je videla tu moju želju i ljubav da je rekla: "Nikola, ti ako budeš želeo da kreneš tim putem, daću ti blagoslov".

Jednom prilikom ispričala je i kako je Nikola hteo da se zamonaši.

Osnovali fondaciju "Porodica" Nikola Rokvić sa suprugom Bojanom osnovao je fondaciju pod nazivom „Porodica“, a njihova prva misija je pomaganje pedijatrijskoj onkologiji. Nikola je sa tim ciljem krenuo peške na put od 1.060 kilometara, do manastira Svetog Nektarija Eginskog i na tom putu će prikupljati sredstva za kupovinu aparata za dijagnostifikovanje kancera mozga kod dece i renoviranje dela dečje onkologije.

