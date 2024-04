"MUŠKARCI, VREME JE DA VAM RAZBIJEM ŽIVOTNU ILUZIJU" Doktorka otkrila koja je prosečna dužina MUŠKOG PONOSA i svi su ŠOKIRANI

"TO MUŠKARCIMA I ŽENAMA STVARA PRITISAK"

Da muškarci precenjuju veličinu prosečnog penisa potvrđuje i doktorka Džen Kodl, koja je otkrila detalje u videu koji je objavila na TikToku.

Ona kaže da većina muškaraca jedva može da izmeri više od 12 centimetara, čak i kad su "tvrdi kô kamen".

"Želim da prenesem nešto znanja o tome koja je prava prosečna veličina penisa. Jedan od razloga je taj što mislim da većina ljudi misli da je prosečna veličina penisa mnogo duža i veća nego što zapravo jeste. To muškarcima i ženama stvara pritisak", otkrila je doktorka.

Kodl je zatim podelila neke mere i dala objašnjenje. "Prosečna veličina mlohavog penisa je oko 9 cm, a prosečna veličina penisa u erekciji je 13 cm", otkrila je.

Ova informacija šokirala je brojne muškarce, koji su odmah ostavili brojne komentare ispod njene objave.

"13???? Ja sam OGROMAN", napisao je jedan, koristeći velika slova da što bolje izrazi svoj entuzijazam.

"Daleko sam ja od proseka", "Moj je veličine iPhonea 12 Pro Max", "OK, sve je u redu, dobar sam", "To, bogovi su me blagoslovili", glasili su samo neki od duhovitih komentara na video objavu.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr/ I. M)

Bonus video:

05:30 SVET U ŠOKU, RONALDO UBRIZGAVA BOTOKS U PENIS! Urolog otkrio za koliko cm se polni organ UVEĆA nakon ove procedure