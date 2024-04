"DEJVIDU JE KAO AUSPUH OD TRAKTORA, MOŽETE TO DA VIDITE I SAMI" Šok izjava Viktorije o Bekamovom "PONOSU" koja je sve šokirala

Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Britanska modna dizajnerka Viktorija Bekam (50) i engleski fudbaler Dejvid Bekam (48) već godinama otvoreno govore o svojim nestašlucima, a ona je nedavno s fanovima delila pikantne snimke svog supruga.

Jedan od njih bio je video u kom vežba u šortsu, zbog čega su obožavateljke poludele za njim. Nakon toga, Viktorija je objavila još jedan vrući snimak Dejvida u toplesu dok popravlja televizor i ponovo izazvala pravu internet buru. Čini se da plamen seksualne hemije još uvek gori za par koji je u braku više od dve decenije.

Obožava da vodi ljubav sa svojim suprugom

Viktorija je ranije objavila da u krevetu nije imala želju da nosi ništa osim rođendanskog odela. Radije bi izabrala vruću strastvenu noć sa suprugom nego se lepo naspavala.

Ranije ove godine obožavatelji su hvalili Viktoriju jer je na Instagramu objavila video kako se divi pogledu.

Viktorija je potajno snimala Dejvida u akciji. Video je snimljen u kućnoj teretani. Dejvida je tokom vežbanja počeo da obliva znoj u uskom kratkom šortsu, a ona mu se prišunjala, dok je u pozadini svirala pesma "Love Machine".

Modna dizajnerka podelila je snimak sa svojih 32,3 miliona pratilaca i uz objavu napisala: "Jutarnji trening uz ovaj 'Love Machine'", uz emotikon koji plače od smeha. Naravno, internet je podivljao i zahvalio joj što im je ulepšala Božić.

foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Soba za nestašluke

Nije tajna da su Dejvid i Viktorija imali sobu za nestašluke u prvom zajedničkom bračnom domu. Par je zajedno kupio svoju vilu u Hertfordširu i brzo je prozvana Bakingemska palata zbog svoje veličine.

Jedna spavaća soba u njihovom prostranom domu privukla je dosta pažnje nakon što je Viktorija rekla da može da se pohvali plafonom s ogledalima i fascinantnim enterijerom.

foto: Instagram/ victoriabeckham

"Postoji soba poput budoara s dezenom leoparda svuda i plafonom s ogledalima. Zatim je tu naša spavaća soba, koja je sasvim devičanska i bela, s velikim krevetom od starog hrasta s baldahinom", otkrila je Viktorija tada.

Ponosi se veličinom Dejvidovog penisa

Godine 2008. Dejvid je osvojio svet manekenstva svojim dobrim izgledom i neverovatnim trbušnim mišićima dok je njegovo polugolo telo prikazano na ogromnim bilbordima širom sveta. Nije nosio ništa drugo osim uskih bokserica Emporio Armani.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Ogroman je. Ogroman je. Ogroman. Da tako izgledam i ja bih hodala ulicama u gaćicama", rekla je Viktorija tada. Dodala je i kako je ponosna na seksualni život sa svojim suprugom.

foto: KCS Presse / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Ponosna sam što još uvek imam jako dobar seksualni život s Dejvidom. On je vrlo proporcionalan… Ipak, ima ogroman. Ima. Možete to da vidite u reklamama. Sve je to kao auspuh od traktora", otkrila je.

(Kurir.rs/ Net.hr/ L. S)

