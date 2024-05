"MUŠKARCI ME SADA VIDE KAO DEBELU DEVOJKU" Njeno telo su proglasili savršenim, a ona zbog ovoga napravila ŠOK TRANSFORMACIJU

Te 2007. godine Keli Bruk je odnela ubedljivu pobedu i proglašena je za "najbolje žensko telo". Pobedivši 5000 drugih žena, Keli je dugo držala tu titulu, a u periodu od 2000. do 2015. bila je najpoželjnija devojka svih holivudskih faca.

Međutim, Keli tvrdi da je baš u tom periodu bila najmanje srećna.

foto: Profimedia

Osvrćući se na svoj život, za koji kaže da je bilo teško živeti, jer su je decenijama fotografisali skoro svaki dan, Keli može da odredi vreme kada je bila nesrećna na osnovu toga koliko je bila vitka.

- Mislim da sam definitivno imala svoje trenutke kada sam se osećala veoma nesigurno. Kada prođete kroz raskid i slične stvari, to zaista utiče na vašu ishranu, a neki od mojih "najmršavijih vremena" bili su i neki od mojih najgorih. Najbolji deo starenja je to što sve te nesigurnosti jednostavno nestaju. Razmišljate izvan sebe i više niste toliko opsednuti sobom ili fokusirani na sebe. Trenutno ne razmišljam o tome da li mi stomak visi preko farmerki. Razmišljam o tome da nahranim ovu malu mačku koja je upravo ušla na moja vrata - rekla je ona prošle godine, kako prenosi "Grazia".

foto: Profimedia

To svakako nije prvi put da je Keli govorila o svom telu koje se menjalo tokom godina, a s obzirom na to da joj je ono gotovo postalo karijera u njenim dvadesetim ili tridesetim, ljudi su sebi dali za pravo da je kinje i kritikuju kada god bi se ugojila.

- Muškarci me sada vide kao ovu 40-godišnju debelu devojku. Shvatam, smešno je. Ali ljudi odrastaju, ljudi postaju veći, ljudi se menjaju, to se dešava. Muškarci su u fazonu - "tvoje vreme je prošlo" ili "nekad si bila zgodna". Kada odrastete sa nekim za koga ne želite da ostari, to je čudno. I razumem, ljudi me pamte kao pinap devojku.

Keli kaže da je ipak najsrećnija i da se najbolje oseća po pitanju svog tela sada, kada je u braku.

foto: Instagram

- Kao neko koga su slikali skoro svaki dan svog života, mogu da vidim dokaze nesrećnih vremena - pogledam slike i kažem: "O, tada sam bila stvarno mršava", a onda se setim da je to bilo tako zato što se nešto dogodilo. Tako sam zahvalna što se sada ne dešava ništa previše značajno što bi izazvalo anksioznost u mom životu. Zaista cenim ovo vreme i toliko sam zahvalna na trenucima kada je sve u redu.

(Kurir.rs/Ona/I.M.)