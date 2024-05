ŽENU JE VARAO S KIM JE STIGAO: Spavao je i sa suprugom NAJBOLJEG PRIJATELJA, slomio se kad su mu NAJVEĆU LJUBAV našli mrtvu

Kevin Kostner, slavni glumac kojeg gledamo u hit seriji "Yellowstone", otkrio je pravi razlog svog odlaska iz tog šoua.

Tokom razgovora za Deadline na Filmskom festivalu u Kanu Kostner je rekao da produkcija "Yellowstonea" nije rekla istinu o njihovom razlazu.

foto: Clint Brewer Photography / A.I.M / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Imam ugovor za petu, šestu i sedmu sezonu. U februaru su nakon dva-tri meseca pregovora sklopili još jedan ugovor, ali umesto šeste i sedme sezone, bile su to sezone 5A i 5B, pa ćemo možda napraviti šestu", rekao je dodavši da je planirao da snima svoj novi film "Western Horizon: Američka saga" u pauzama od snimanja "Yellowstonea".

Rekao je da je na prvom delu pete sezone "Yellowstonea", koja je premijerno prikazana krajem 2022. godine, radio 43 dana.

foto: NRP/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Kostner je poznat kao veliki zavodnik na filmskim setovima.

Glumac je zaveo niz žena i pritom mu nije bila prepreka ni to što je oženjen. Kevin iza sebe ima brak s glumicom i aktivistkinjom Sindi Silvom (67) koju je varao na sve strane.

Nakon tri godine veze, 1978. godine su izgovorili "sudbonosno da". Dobili su ćerke Lili (37) i Eni (39) i sina Džoa (35). Svi su bili uvereni da imaju savršen brak i da je Kevin suprug iz snova. Odjednom su na naslovnicama tabloida počele da se pojavljuju priče o glumčevim vanbračnim aferama, a među njima je bila i ona s Hale Beri. Iako su se trudili da spasu svoj brak, nisu uspeli.

Hale Beri foto: Christopher Peterson / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Nakon 16 zajedničkih godina našem braku je došao kraj. Prijateljski smo rešili sva pitanja u vezi s našom decom i finansijskim poslovima i postignuta je potpuna bračna nagodba", oglasili su se tada u zajedničkoj objavi za medije.

Razvod je bio zvaničan 1994, a glumac je konačno mogao da viđa druge žene bez skrivanja. Američki mediji su objavili da je bivšoj supruzi isplatio 80 miliona dolara. Jedna od žena s kojom je Kevin imao aferu tokom braka sa Sindi je bila i pokojna pevačica Vitni Hjuston. Zbližili su se na snimanju romantičnog filma "Telohranitelj", koji je izašao 1992. godine. Njihovi saradnici su rekli da se privlačnost između glavnih zvezda hit filma, koji je zaradio više od 400 miliona dolara, rodila čim su se sreli na setu i svima je bila vidljiva njihova hemija.

Vitni Hjuston foto: Profimedia

Mnogi pamte i koliko ga je pogodila Vitnina smrt 11. februara 2012, kada se utopila u kadi nakon što se predozirala drogama i lekovima. Glumac je održao posmrtni govor tokom kog se rasplakao. Svojevremeno su njegovi prijatelji otkrili da je Vitni nazivao ljubavlju svog života.

Kostner je nakon razvoda od prve supruge ljubio glumice Mišel Fajfer, Miru Sorvino i Kortni Koks. Nakon toga je ljubio supermodele Naomi Kembel, Endži Everhart i Karlu Bruni. Potom je bio s glumicom Bridžit Runi (59), s kojom je dobio sina Lijama (28). Njihova veza je kratko trajala i razišli su se pre nego što je njihov sin prohodao. Razlog za raskid je bila Kevinova kratka romansa sa supermodelom El Makferson. Glumac nikad nije imao blizak odnos sa sinom, ali Bridžit se pobrinula da joj isplati 10 miliona dolara kako bi imali finansijsku sigurnost.

Kristin Baumgartner i Kevin Kostner foto: Profimedia

Glumac je od 2004. bio u braku s Kristin Baumgartner (49), s kojom ima sinove Hejsa (14) i Kejdena (17) i ćerku Grejs (13). Kristin je bila uz Kevina i kada je javno prozvan kao "slavna osoba optužena za seksualni čin dok su ga masirali u poznatom golf hotelu". Optužen je za incident u spa centru u The Old Course hotelu u Sent Endruzu, Fife, u oktobru 2004. godine.

Zvanično su se razveli u februaru ove godine nakon 18 godina braka. Tad su bivši supružnici potpisali sporazum o razvodu i podelili starateljstvo nad svoje troje dece.

foto: Clint Brewer Photography / A.I.M / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Kostner je prošle godine bivšu suprugu optužio da ga je opljačkala skupim kupovinama pre njihovog razlaza. Tvrdio je da je Kristin kupovala lične stvari i dizala novac s kreditnih kartica njihovog osoblja, koje finansira glumac.

Kristin je zatim zatražila 248.000 dolara mesečne alimentacije, pa je korigovala cenu na 129.755 dolara, tvrdeći da su njihova deca navikla na određeni stil života. Kostner je ponudio 51.000, a sud je na kraju odredio da će glumac mesečno plaćati 63.209 dolara za izdržavanje dece, što je mnogo manje od iznosa koji je ona tražila.

Kristin Baumgartner foto: Clint Brewer Photography / A.I.M / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Podsetimo, najveći ljubavni skandal Kevin je izazvao kada je imao aferu sa suprugom svog prijatelja, bejzbol igrača Kelvina Ripkena Džuniora, koji zbog izdaje prijatelja i supruge nije mogao da se koncentriše na igru.

(Kurir.rs/ Story.hr/ L. S)

