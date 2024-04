NAJVEĆA RIVALKA PAMELE ANDERSON SINONIM JE ZA SKANDALE: U braku je bila 9 DANA, a pričalo se da je bivšem SLOMILA "PONOS"

Karmen Elektra, koja je žarila i palila 90-ih, verovali ili ne, proslavila je 52. rođendan. Doduše, to po njenom izgledu niko ne bi rekao.

Zvezda "Čuvara plaže" i dan-danas izgleda neverovatno i nema problem da pokaže obline zbog kojih su joj svojevremeno žene zavidele, a muškarci obožavali.

Nažalost, lepota i zavodljivost nisu joj doneli sreću kojoj je težila, a čini se da njen izgled, koliko je bio blagoslov, toliko je bio i prokletstvo.

Elektra je rođena kao Tara Li Patrik 20. aprila 1972. u Šeronvilu, u Ohaju. Otac joj je bio gitarista i zabavljač, a majka pevačica, te nije čudno što je Elektru od malih nogu zanimao svet šoubiznisa.

Još kao devojčica je krenula na ples, da bi od devete godine krenula u Školu za kreativne i izvođačke umetnosti.

"Kao mala, maštala sam da plešem na Brodveju", priznala je u jednom intervjuu koji je dala magazinu People sredinom 1997. godine. Takođe, ono što je u mnogobrojnim javnim nastupima neretko isticala jeste to da je izuzetno vezana za porodicu, pogotovo za majku i stariju sestru.

"Mama je bila moj oslonac, a sestra Debi najbolja prijateljica. Ona je bila prisutna u mom životu 24 časa dnevno", opisala je jednom prilikom.

Profesionalnu karijeru Karmen Elektra započela je 1990. godine i to kaoigračica u jednom zabavnom parku u Ohaju. Izvodila je šou-program pod nazivom "It's Magic", a godinu dana kasnije otvara novo životno poglavlje i seli se na Divlji zapad, u Kaliforniju.

Tamo upoznaje čuvenog pevača Princa, koji joj je pomogao da se otisne u pevačke vode. Potpisala je ugovor s njegovom produkcijskom kućom i odlučila da osmisli svoje umetničko ime. Od 1991. godine, Tara Li Patrik u javnosti se pojavljuje kao Karmen Elektra.

Pevačka karijera atraktivne Amerikanke trajala je kratko i bez tragova koji bi u muzičkoj industriji bili vredni spominjanja. Ipak, ona je znala kako da iskoristi fizičku lepotu, te je odlučila da gluma bude njen put.

Mnogi su govorili da ovu damu nije krasio preterani glumački talenat, već da je zahvaljujući lepoti i oblinama dobijala uloge.

Doduše, ovako nešto nije potpuno netačno, s obzirom na to da je njen "pohod" na Holivud krenuo tako što se pojavljivala u pojedinim TV emisijama, a već je krenula i da se zabavlja sa problematičnim momcima. Njeno lice postaje prepoznatljivo u javnosti, a njeno telo koje postaje nezaobilazna tema muških razgovora. To je bio dovoljan razlog da je urednik magazina Plejboj 1996. godine kontaktira u nameri da realizuje seksi editorijal.

Tako je otvorila vrata jednog horizonta koji je nastavio da se širi. Za spomenuti časopis fotografisala se još tri puta. Karmen je 1997. godine prošla na kastingu na kom su dodeljivane uloge za seriju "Čuvari plaže". Dobija ulogu Leni, i mnogi su smatrali da je bila glavna rivalka Pameli Anderson.

Iako se kasnije pojavljivala još u nekim serijama i filmovima, "Čuvati plaže" bili su njen najveći uspeh, iako se u javnosti više pisalo o njenom ljubavnom životu i skandalima sa muškarcima.

Njenu karijeru obeležili su skandali, ali i afere sa mnogobrojnim poznatim frajerima, a to sve opisala je u svojoj biografiji.

Buran ljubavni život

Glumica koja je sinonim za skandale, u svojoj emotivnoj biografiji ima poduži spisak slavnih ljubavnika. Na samom početku, pala je na Princa, ali je vezu relativno brzo okončala. "Voleo je sve da kontroliše, ali sam to volela kod njega", rekla je svojevremeno.

"Hteo je da se vratim u Minesotu, a ja sam rekla ne. Raskinula sam s njim i ostala u LA... Odrekla sam se svega sa njim da bih živela ovde i napravila svoju karijeru. Bilo je to teško vreme ."

Potom sledi njena najpoznatija veza, sa Denisom Rodmanom, tada košarkaškom zvezdom. Na krilima strasti ovaj par je razmenio zavete 1998. u kapelici u Las Vegasu, ali su poništenje braka tražili posle samo devet dana. Rodman je istakao da nije bio priseban kada je oženio Karmen.

Karmen se kasnije osvrnula na njihov odnos i ispričala jednan zanimljiv momenat njihove veze.

"Jednom je dobio slobodan dan i rekao mi da će me iznanaditi. Stavio mi je povez preko očiju i smestio me na motor, a kada sam skinula povez bili smo u trening centru Bulsa. Bilo je ludo, ponašali smo se kao klinci u prodavnici slatkiša. Imali smo seks na svakom delu trening centra. U svlačionici, teretani, na terenu", ispričala je Elektra.

Inače, pričalo se da mu je upravo Elektra slomila penis, koji je ukupno povredio tri puta, ali je Rodman kasnije objasnio da je prvi put to bilo tokom odnosa sa prositutkom, potom sa drugom devojkom, a potom, treći put, sa istom sa kojom se desilo i prvi put.

Elektra je nakon njega bila u braku sa gitaristom Dejvom Navarom, a njihova romansa potrajala je tri godine. Snimali su i rijaliti "Til Death Do Us Part: Carmen & Dave", međutim, brak se nije održao.

Posle toga verila se za muzičara Roba Patersona, ali do braka nije došlo zbog njegove preljube.

Nakon tog ljubavnog brodoloma, Karmen je pala u naručje Sajmonu Kauelu, sa kojim je raskinula 2013. godine.

Sad je u vezi sa oženjenim

Iako se dugo nije znalo da li Elektra ima nekog, nedavno je uslikana sa Salijem Ernom, inače frontmenom benda "Godsmack". Međutim, Sali je inače još uvek u braku, te je nejasno šta tu posredi, da li je u pitanju usputni flert ili nešto ozbiljnije.

Kada je reč o karijeri, iako je nekad suvereno vladala svetskim šou biznisom, danas nije toliko uspešna. Međutim, dobar izgled, iako je u šestoj deceniji života, ne može joj se osporiti.

Karmen je inače pre nekoliko godina izdala priručnik "How to be sexy" kako bi pomogla ženama da zavole sebe i svoje telo.

"Svako ima nešto na sebi što ne voli, čak i modeli, filmske i rok zvezde. Sagradite samopouzdanje radeći na sebi i osećajte se dobro zbog toga. Želela sam da ohrabrim žene", rekla je ona tada.

Karmen je našla još jedan način da podstakne dame da budu seksepilnije - lansirala je kolekciju donjeg veša koju je kreirala tako da svaka žena pronađe nešto što baš njoj odgovara.

I dok je nekada žarila svetskom scenom, Karmen danas zarađuje tako što zabavlja goste na prestižnim žurkama.

(Kurir.rs/ Wanted/ L. S)

