BILA JE NAJPOŽELJNIJA, A SAD PLAČE I JECA NA ULICI: Razvela se nakon 9 DANA, a onda je krenuo SUNOVRAT i sad je KAO BESKUĆNICA

Slavnu lepoticu Karmen Elektru dugo nije bilo moguće videti u javnosti, iako je poprilično aktivna na Instagramu, gde redovno objavljuje provokativne fotografije. Ukoliko pogledate njen profil, lako biste stekli utisak da čuvena zavodnica živi život iz bajke, te da joj svetla reflektora ne nedostaju. Međutim, nakon poslednjih paparaco fotografija, čini se da je situacija zapravo potpuno drugačija.

Glumica je "uhvaćena" na stepenicama ispred kuće u Los Anđelesu, vidno neraspoložena. U jednom je trenutku čak i zajecala, a iako je rukama pokušavala da sakrije lice, nije uspela da zaustavi suze.

Kako prenose strani mediji, čekala je vozača, ali nije poznat razlog zašto je bila u takvom rasulu. Takođe, mnoge je iznenadio njen izgled, koji se razlikuje od onog koji možemo da vidimo na Instagramu. Zbog toga su na mrežama mogli da se pročitaju ružni komentari da "izgleda kao beskućnica" i slično.

Inače, osim zanosnim oblinama, slavu duguje i aferama s poznatim muškarcima. Bila je u vezi s košarkašom Denisom Rodmanom, kom je sudbonosno "da" rekla 1998. u kapelici u Las Vegasu. Ipak, ljubav nije dugo cvetala, te su nakon samo devet dana tražili poništenje braka. Rodman je rekao da nije bio priseban kad se oženio Karmen.

Nakon razvoda venčala se s gitaristom Dejvom Navarom (56), ali ni on nije dugo trajao. Tri godine su živeli zajedno, a onda se razveli. Utehu je zatim našla u muzičaru Robu Patersonu. Bili su vereni, ali do oltara nisu došli jer ju je on prevario. Sa Sajmonom Kauelom (63) raskinula je 2013. i od tada u javnosti više nikoga nije ljubila.

