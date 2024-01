POKORIO SVET PESMOM KOJA JE POSTALA VEČNA I ODREKAO SE ENORMNE ZARADE: Evo kako je postao "samo neko koga smo nekad poznavali"

Belgijsko-australijski muzičar Vuter Andre de Baker, mnogo poznatiji kao Gotye, 2011. godine pokorio je svet pesmom "Somebody That I Used to Know".

Duet s novozelandskom pevačicom Kimbrom osvojio je vrhove muzičkih lestvica u više od 30 zemalja i do danas je jedan od najprodavanijih singlova svih vremena.

Gotye je osvojio i tri Gremija, uključujući i onaj za pesmu godine, ali s vremenom je, baš kako peva u svom hitu, postao samo neko koga smo nekad poznavali.

Gotye se i dalje bavi muzikom i živi u Australiji, ali je odlučio da se odrekne slave uprkos tome što je postao najprodavaniji australijski izvođač svih vremena.

Zadržao je i umetničke principe, te je pre nekoliko godina šokirao javnost odlukom.

"Ne zanima me prodaja muzike", kratko je rekao kada se odrekao 10 miliona dolara vrednih tantijema od Jutjuba. I ne samo to, dozvolio je i besplatno korišćenje takozvanih semplova, odnosno delova pesme, što je s vremenom dovelo do brojnih remiksa, te je i održalo njegov hit na životu svih ovih godina.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

