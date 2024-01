KAKO DANAS IZGLEDA ŽENA KOJA JE "IZMISLILA" GOLOTINJU: Uskoro puni 90, nerođeno dete nazivala TUMOROM, a onda je stigla karma

Francuska glumica Brižit Bardo (89) poznata je ikona lepote koje se mnogi sećaju po plavoj kosi i bikinijima, a pre pola veka odustala je od filmske karijere i postala aktivistkinja za životinje. Donirala je celo bogatstvo kako bi ih spasila od okrutnosti.

"Izmislila" golotinju

Na modnim fotografijama su žene pre Bardo bile odevene u sakoe, večernje haljine, a Bardo se pojavila samo s peškirom za plažu na sebi, zbog čega se često smatra da je upravo ona izumela golotinju. Francuski glumac Žan Gaben referisao se na nju kao „ona koja hoda okolo gola”. Retko je nosila nakit, nisu je zanimali dijamanti ni parfemi. Nosila je baletanke ili je hodala bosa.

foto: Cap/Sfs / imago stock&people / Profimedia

Bardo je uglavnom bila model, ali izlagala je svoje telo i u filmovima. U filmu „And God Created Woman” pokazivala je svoju siluetu i plesala, a publika se divila njenoj figuri.

Ikona svog vremena

U aprilu 1956. susrela se s Pikasom, a taj susret bio je u organizaciji njenog prvog supruga i režisera Rodžera Vadimoma, s kojim se upoznala kad je imala 17 godina. Nakon njihovog razlaza, Vadimom je bio s Katrin Denev i Džejnom Fondom. Bardo je tokom njihove veze imala aferu s kolegom glumcem Žan-Lujem Trentinjanom.

foto: Profimedia

Bardo je bila modna ikona, potpuno nedostupna običnim smrtnicima, pisali su mediji. Čak je 1959. bila inspiracija za lutku Barbi. Bardo se u novije vreme osvrnula na pedesete u kojima je imala veliku slavu.

„Bila sam na pravom mestu u pravo vreme, to je moja zasluga”, govori o periodu nakon Drugog svetskog rata i pre seksualne revolucije koja je usledila. Zaključila je 1973. kako je industrija zabave „smešna” i odbila je pozive Holivuda.

foto: Profimedia

Odrasla u strogoj porodici

Rođena je u strogoj i formalnoj pariskoj porodici, a otac joj je bio vlasnik fabrika. Imali su veliki stan u gradu, vikendicu na selu i letnikovac u Sen Tropeu. Bardo je pohađala časove plesa, što je doprinelo njezinom držanju i pokretljivosti.

Već s 15 godina bila je na naslovnici Elle-a jer je sve do 1948. dizajnirala šešire za njih.

foto: Profimedia

U potrazi za strašću

Sa 17 godina upoznala je svog prvog supruga Rodžera Vadima.

„Pogledao me, uplašio me i privukao me. Nisam više znala gde sam”, rekla je, ali roditelji su prigovarali njenoj vezi što je ona htela da nadvlada time što je pokušala samoubistvo tako da je gurnula glavu u rernu.

foto: Profimedia

Za drugog supruga glumca Žaka Šarea, udala se 1959. godine samo zato što je bila trudna s njihovim sinom Nikolasom. Bardo nije osećala majčinske emocije, već je svoju nerođenu bebu nazvala „tumorom”. Govorila je da bi radije abortirala, ali to bi bilo skandalozno i nezakonito.

Nikolasa je odgajala Šereova porodica i vodio je život za koji njegova majka nije imala pojma. Nisu bili u kontaktu do 1996, kad ju je izveo na sud zbog povrede privatnosti jer je Bardo o njemu pisala u knjizi, zbog čega je morala da mu plati odštetu.

foto: BENAROCH / ČTK / Profimedia

Svoje ljubavne veze opisala je potragom za strašću.

„Uvek sam tražila strast. Zato sam često bila neverna. Kad je strast bila pri kraju, odlazila sam.”

Zbog svojih stavova bila je na sudu

Napustivši film, Bardo je svoj život posvetila životinjama. Okružila se s 220 mačaka, 30 pasa, 250 koza i nebrojenim zečevima i magarcima. Njen dom u srednjoj Francuskoj postao je utočište za životinje pod nazivom Fondacija Brižit Bardo.

foto: Profimedia

Bardo je imala sukob s muslimanskim vernicima jer je ostala zgrožena ritualnim klanjem ovaca, islamski halal, a zbog toga je ona optužena za rasizam.

„Moja zemlja, Francuska, moja domovina, ponovo je okupirana s previše stranaca, posebno muslimana”, izjavila je svojevremeno.

Zbog komentara često je dolazila na sud, posebno kad je tvrdila da joj je „dojadilo da bude pod pritiskom populacije koja nas uništava, uništava našu zemlju i nameće svoje navike”.

foto: Profimedia

Bardo je iskazivala i negativne stavove prema homoseksualcima nazivajući ih „sajamskim nakazama”, a lovce s oružjem je optužila da su pijanice i primitivci.

Jedna je od retkih zvijezda koje nisu zainteresovane u estetsku hirurgiju.

„Kad sam pred kamerama, svoja sam”, izjavila je jednom prilikom.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr/ L. S)

Bonus video:

01:03 Urbani Beograd nekad i sad