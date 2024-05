URINIRA U FLAŠE TOKOM SNIMANJA, STALNO KASNI: Poznati GLUMAC i rvač ŠOKIRAO je JAVNOST i KOLEGE svojim ponašanjem, evo i ZAŠTO

Dvejn "The Rock" Džonson naterao je svoj tim da se reši bočica u kojima je bila njegova mokraća na filmskim setovima, a i kasnio je i do osam sati na snimanje nadolazećeg filma, tvrdi izveštaj koji je u suprotnosti sa reputacijom koju je glumac izgradio u Holivudu.

Džonson je postao poznat kao rvač WWE-a kasnih 90.i ranih 2000. godina, ali zvezdani status je dobio nakon što je iz ringa skočio na filmsko platno kao glumac. Džonsonova reputacija pouzdane zvezde rasla je s filmovima koji su se svidjeli publici, uključujući "Walking Tall", "Get Smart" i franšizu "Fast & Furious".

Budući da je Džonson rvač koji je postao glumac, postoji opšti stav da je naporno radio kako bi uspeo u Holivudu. Ali njegova se reputacija počela pogoršavati u poslednje dve godine, uglavnom nakon što su njegovi pokušaji da preoblikuje "DC Extended Universe" propali jer film "Black Adam" iz 2022. godine nije impresionirao obožavatelje te je podbacio na bioskopskim blagajnama.

U utorak je novinska kuća "The Wrap" izvestila da je Džonson kasnio i do osam sati na snimanje nadolazećeg akcionog filma s božićnom tematikom "Red One", što znači da je ekipa u nekim prilikama morala da snima bez njega.

Izveštaj takođe tvrdi da je proračun filma narastao na preko 250 miliona dolara kao rezultat nekoliko problema s produkcijom, uključujući Džonsonovo kašnjenje, koje je navodno uzrokovalo porast troškova od 50 miliona dolara.

Izvor blizak studiju rekao je za "The Wrap": "Potpuno je normalno da dođe do fluktuacija budžeta unutar 15% od predviđenog, a to je upravo ono što se dogodilo."

Navodno je na setovima urinirao u flaše

Takođe je objavljeno da je D Rok pokušao da uštedi vreme na setovima urinirajući u falše, što je uznemirilo neke članove ekipe. Drugi anonimni izvor, za kojeg "The Wrap" kaže da dobro poznaje glumca, rekao je: "Na setu, daleko od svoje prikolice, ako treba da piški, ne ide u WC. Mokri u Vos flašu i njegov tim je se otarasi posle".

Ovo nije prvi put da se spominje njegova metoda uriniranja pa je tako 2021. godine u razgovoru za "Esquire", uoči izlaska filma "Red Notice", Džonson priznao da urinira u flaše tokom dugotrajnih treninga jer teretane u koje ide nemaju toalet.

"Obično ostajem prilično hidriran. Moram često da idem u wc. Ne puno, ali verovatno nekoliko puta tokom treninga moram da idem. Pa to obavim u flašu", rekao je.

U izjavi za "The Wrap", portparol studija "Amazon MGM" je rekao: "Dvejn Džonson i Seven Baks bili su neverovatni partneri u filmu "Red One", koji će obožavati publika svih uzrasta ove praznične sezone. Naše testiranje bilo je vrlo snažno, reakcija na "CinemaConu" govori sama za sebe i ne bismo uspeli bez Dvejnovog stalnog rada i podrške."

"Bilo kakvi izveštaji koji impliciraju da smo došli do ove tačke s njegovim kašnjenjem od sedam do osam sati je i smešno i lažno", dodao je portparol.

(Kurir.rs/Index.hr/J.M.)

Bonus video:

05:42 BIKOVIĆ JE IZBAČEN IZ SERIJE IZ OVA DVA RAZLOGA! Glumac iz Njujorka: Čudi me da je uopšte i dobio ulogu u takvom projektu!