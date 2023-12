JEZIVA PRIČA O MISICI ČIJEM SE ODGOVORU SMEJALA CELA PLANETA: Uspela sebi da UNIŠTI život u 30 sekundi, prošla pravi PAKAO (VIDEO)

Kada se pomene ime Kejti Apton, to mnogima ne znači puno i pojma nemaju ko je u pitanju. Oni koji prate modu, pomisle na Kejt Apton, koja se proslavila kao bikini model i godinama raspaljivala maštu mnogima, ali ovde nije reč o njoj.

Međutim, ako nekog pitate seća li se klipa na kom američka misica "lupeta" nešto i priča o kartama, mnogi će se odmah setiti Mis Južne Karoline i njenog čuvenog bisera iz 2007. godine.

Krenimo redom. (Kejtlin) Kejti Apton se 2007. godine (imala je 18) takmičila za Mis Tin Amerike kao pobednica iz Južne Karoline. Kada je su joj postavili pitanje (kao i uvek što se radi na izborima lepote - pitanje za mir u svetu itd.). Ona se nije proslavila odgovorom na pitanje:

Recent polls have shown a fifth of Americans can't locate the US on a world map. Why do you think this is?

I personally believe that US Americans are unable to do so because some people out there in our nation don’t have maps and I believe that our education like such as in South Africa and a the Iraq everywhere like such as and I believe that they should our education over here in the US should help the US or should help South Africa or should help the Iraq and the Asian countries so we can be able to build up our future.

Nedavne ankete su pokazale da petina Amerikanaca ne može da nađe SAD na svetskoj mapi. Šta mislite zašto je to to tako?

- Ja lično verujem da američki Amerikanci to ne mogu da urade zato što, hm, neki ljudi tamo u našoj naciji nemaju mape i, uh, verujem da naše, uh, obrazovanje kao što je, uh, Južna Afrika i, uh, Irak i svuda kao što su, i verujem da bi trebalo, uh, naše obrazovanje ovde u SAD da pomogne SAD, uh, trebalo bi da pomogne Južnoj Africi i trebalo bi da pomogne Iraku i azijskim zemljama, tako da ćemo moći da izgradimo našu budućnost - rekla je ona i ušla u internet anale.