NOSIO JE KRST NA SAHRANI BATE ŽIVOJINOVIĆA, A I DANAS JE BIO U KORAĆICI: Evo šta povezuje čuvenog TELOHRANITELJA i velikog glumca

Velikan srpskog glumišta Velimir Bata Živojinović danas je premešten iz Aleje zaslužnih građana u Beogradu u njegovu rodnu Koraćicu. Dramski umetnik će tako konačno počivati pored supruge Julijane Lule Živojinović u porti hrama Svete Trojice.

Slavni glumac je preminuo 2016. godine, a porodica je nakon smrti Lule Živojinović 2019. godine zatražila da se njegovo telo prenese u Koraćicu.

- Dobili smo saglasnost pre četiri godine, međutim, ubrzo nakon toga je počela pandemija koronavirusa. Dve godine kasnije ponovo smo pokrenuli taj proces, ali ispostavilo se da u blizini prolaze vodovodne cevi kojima se snabdeva celo selo. Angažovali smo bager da se to sredi. Bagerista Dragan Živković, koji je izuzetno poštovao oca, to je uradio besplatno. Onda smo morali da sačekamo da prođe godinu dana kako bi se zemlja slegla i da bismo se uverili da neće doći do pucanja cevi, koje bi možda poplavile grobno mesto i ugrozile meštane. Sad su se stvorili uslovi za to - ispričao je za Miljko.

Na opelo su došli i glumac Miša Dragičević i Goran Dželatović Ajkula. Dželatović je inače najbolji prijatelj Miljka Živojinovića, sina našeg pokojnog glumca Velimira Bate Živojinovića.

Na glumčevoj sahrani nosio je krst i veoma ga je pogodila njegova smrt.

Čuveni telohranitelj je jutros doputovao iz Londona za Beograd, a u više navrata je sedeo i pričao s Batom, a njegove savete uspešno je usvajao.

"Nikad nisam odbijao poslove, kao što ni Bata nije uloge. To sam od njega naučio", izjavio je Goran.

Danas je obukao jaknu koju je Bata nosio u filmu "Valter brani Sarajevo".

Goran Dželatović u Londonu živi već gotovo tri decenije. Otišao je tamo zbog devojke koju je voleo. Njihova ljubav trajala je do 1998. godine, kada su se i razišli. On je 2012. godine dobio dete s jednom strankinjom, kojom se nije oženio. Pored toga što se ostvario kao otac, te godine je ostvario i vrhunac u karijeri kada je čuvao američki drim-tim u košarci. Imao je najjači ugovor za Olimpijadu u Londonu.

