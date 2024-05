KRUNA JE IMALA SAMO 25 GODINA KADA JE UMRLA, A EVO KAKO JE GLUMICA SAZNALA ZA TRAGEDIJU: Bolna ispovest Eve Ras o ćerkinoj smrti

Glumica Eva Ras imala je jako težak život, a velika tragedija ju je zadesila kada joj je ćerka Kruna preminula.

Eva Ras dugo je pokušavala da održi trudnoću nakon nekoliko spontanih pobačaja, a Krunu je rodila 1969. godine.

Ćerka legendarne glumice živela je i radila u Parizu, a sa samo 25 godina iznenada je preminula. Eva je jednom prilikom otkrila da je tragičnu vest primila na vratima svog doma.

- Saznala sam tako što su došla tri policajca dok sam se spremala da idem na festival na Palić. Mislila sam da je auto došao po mene. Zvoni interfon, ja kažem da ću odmah sići dole, a oni odgovore: "Ne, mi ćemo doći kod vas" - prisetila se glumica najtežeg trenutka u svom životu.

- Oni su mi saopštili da je ona umrla. Ja kažem: "Kako umrla kada sam juče razgovala sa njom?" Nisu imali nikakve papire i rekli su mi da idem u Ljermontovu gde takođe nisu imali nikakvu informaciju. Pomislila sam da nije umrla. Tek trećeg dana sam dobila dopis. Za to vreme nisam znala šta se događalo u mojoj duši, bio je to 3. jul 1993. Morala sam da učinim sve što sam mogla da se ona mrtva vrati u svoju zemlju, da ne ostane u Parizu, daleko od mene - ispričala je glumica.

– Uz kovčeg smo dobili i nalaz obdukcije, francuska policija ništa nije otkrila i zapisali su da je umrla prirodnom smrću. Ja sam kasnije pričala nekim mojim kumovima da se ona tamo u Parizu možda upetljala u neke mračne stvari, politiku, i da je zato francuska policija napisala onako u izveštaju. Onda mi je moj kum Milenko Vučetić, pisac, rekao da pričam radnju kao iz filma "Nikita" i da to nema veze sa realnošću. Ne znam, tako je Bog hteo – rekla je glumica.

"Prvi muž se drogirao"

Podsetimo, Eva Ras je jednom prilikom iskreno progovorila o bivšem suprugu koji je bio zavisnik.

- Moj prvi muž, s kojim sam bila dok sam studirala Fakultet dramskih umetnosti, drogirao se. Nisam znala za to dok smo se zabavljali, saznala sam tek kad smo se venčali. Tih šezdesetih godina narkomanima smo zvali samo one koji su se lečili od droge, a ne i one koji su je koristili. Zbog toga su mnogi mislili da drogiranje nije ništa strašno - rekla je tada glumica, prenosi "Alo" i otkrila da je i sama probala nedozvoljene supstance:

- Suprug me nikad nije nagovarao na to. Međutim, droga se vukla po stanu i gledala sam kako je on uzima. Jednom sam mu rekla da hoću i ja da probam. Odgovorio mi je da ne želi da bude svedok tome i da to uradim dok on nije kod kuće. Tako sam i učinila. Ušmrkala sam taj prašak, bio je to kokain. Imala sam 20 godina kada sam prvi put probala drogu.

