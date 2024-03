"MUŽ MI JE BIO NARKOMAN, PRVI PUT SAM SE PREDOZIRALA OD KOKAINA" Eva Ras ispričala celo iskustvo: Ulazila sam u tuđe stanove

Gosti emisije "Divan šou" bili su Đuro Palica, Nadežda Biljić i Eva Ras, kada ih je voditelj Ivan Gajić uveo u zanimljivu igru "dezinformator".

Naime, on postavi pitanje o jednom gostu, u ovom slučaju Evi Ras, te ostali pogađaju da li je ta informacija tačna ili ne.

Jedna od stvari koje su spomenute u vezi jedne od najupečatljivijih glumica Crnog talasa jugoslovenske kinematografije, je bila o njenoj upotrebi narkotika, o čemu je ona otvoreno rekla:

- Smatram da imamo i neku obavezu kada se bavimo javnim poslovima. Samim tim sam pričala da sam probala i da sam imala sreće što mi se nije dopalo. Ne treba probati, to je poenta priče. Kada sam pričala o tome trudila sam se da bude malo komično, a mnogi su me na društvenim mrežama pitali šta sam ja to jela, šta sam ja to šmrkala kada je efekat bio takav. Moj muž je bio narkoman u to vreme, ne Ras nego drugi, a ja sam probala kokain. Ja sam sama to probala, prvi put sam predozirala, zato je bilo loše, mogla sam da umrem. To je trajalo tri dana, nisam znala gde sam, posle sam od komšija čula da sam ulazila u druge stanove.

