ŠMRKALA SAM KOKAIN, A PROBALA SAM I TABLETICE! Zbog njih sam BAULJALA po stanu! Eva Ras otkrila koje je sve droge konzumirala!

Eva Ras jedna je od glumica koja nema dlake na jeziku, pa uvek otvoreno govori o svemu. Tako je sada priznala da je svojevremeno probala i kokain, a objasnila nam je i kako se osećala pod dejstvom droge.

Umetnica nam je otkrila da je uz svog drugog supruga probala neke od opijata, ali joj nisu nimalo prijali. Upravo zbog toga nije postala zavisnica.

Nije birala

- Probala sam mnoge vrste droga, moj drugi muž ih je koristio. Nisam samo šmrkala kokain, probala sam i neke tablete. To je bilo šezdesetih godina, kada smo živeli u zajedničkim stanovima. Znam da su me stanari gledali ispod oka. Pitala sam ih što me tako gledaju, a oni mi kažu da sam noć pre bauljala po stanu. Bila sam zgrožena svojim ponašanjem. Ja se i ne sećam toga, ja sam mislila da sam spavala - počela je Eva za Kurir svoje iskustvo s tabletama, a potom nam otkrila i kako je bilo pod dejstvom kokaina.

- Znala sam da ne mogu da prođem kroz zid, ali sam od kokaina mislila da i to mogu. Izgleda vam kao da sve možete. Srećom, ostala sam seljančura koja se na to nije navukla. Nije mi se dopalo što ne mogu da vladam sobom. Bog me je pogledao. Da sam bila zavisnik, danas ne bih imala 81 godinu - rekla je Eva.

Savremena shvatanja

Glumica smatra da bi neke vrste opijata, poput marihuane, trebalo da se legalizuju.

- Za legalizaciju kokaina nisam, ali kada je marihuana u pitanju, što da ne. Ja i danas osetim kad neko puši marihuanu, taj miris mi se ne dopada. Ali nemam ništa protiv legalizacije. U moje vreme je bio popularan Al Kapone i restrikcije alkohola. Tada je uz alkohol išao i kriminal, a danas, kada je legalizovan, samo alkoholičari. Sve što je legalizovano je manje opasno - kaže glumica.

