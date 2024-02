NORMALNO JE DA SU GA IZBACILI, IMAM LOŠE ISKUSTVO S NJIM! Eva Ras šokirala stavom o Bikoviću: Progovorila o jednom postupku glumca

Vest da je srpski glumac Miloš Biković izbačen iz popularne američke serije Beli Lotos, naišla je na veliki odjek u javnosti.

Ovaj slučaj komentarisali su u jutarnjem programu Eva Ras, glumica i Dragan Radenović, akademik.

Eva Ras je se osvrnula na slučaj koji se vodio protiv Branislava Lečića i rekla da je vređa postupak koji je tada prema njemim rečima Biković načinio:

- Nisam ni sa kim diskutovala i ne zanima me šta Holivud radi, a imam jako negativno iskustvo sa Bikovićem. Mene jako vređa da je pre tri godine kad je Lečić bio napadnut Biković potpisao peticiju protiv Lečića da on ne sme da igra predstave. Tad se nije digla ovakva pršaina. Ispostavilo se da je Lečić nevin. Vi tad niste na to obraćali pažnju. Ja sam bila kao bela vrana koja nije branila samo Lečića nego sam branila i Bikovića i sebe.

Izrazila je stav da je odluka američke kompanije HBO da otkaže angažman srpskom glumcu u skladu sa politikom SAD i da je to legitimno.

- Nemojte mi objašnjavati da može biti demokratije gde vi možete biti protiv svoje zemlje i politike svoje zemlje. Ako je Amerika na strani Ukrajine, a neko je u Rusiji velika zvezda, to je što su uradili je normalno - rekla je Ras i dodala:

- Biković će i dalje biti dobar glumac kao što je bio, a vidim da u novinama piše da to i nije neka uloga. Naši mediji su fenomenalni. Kažu manja uloga gurua koji je sklon flertovanjima. Ja živim u ovoj zemlji. I mene jako boli da neko ko je napravio karijeru u ovoj zemlji i u ovom gradu može biti odbačen kao što je Lečić bio odbačen. Mi smo smatrali da je to normalno.

Radenović je ovaj slučaj postavio u kontekst globalnog sukoba između kultura:

Ovo što vidimo jeste sukob civilizacija u okvirima kultura. Ovde je reč o sukobu kulture i nekulture. Osnova kultre je moral, a nekulture nemoral. Imao sam prliku da se susrećem sa značajnim ljuduma iz Holivuda i da u vidim da je Amerika u velikoj meri Holivud. Ovo nije zbog toga pitanje glumačko niti pitanje vezano za jednu ličnost, već je reč o konkretnom civilizacijskom stavu.

