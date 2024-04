"ČIM SAM STIGLA NA ŽURKU, ZNALA SAM DA ĆE BITI ORGIJA" Andrea je bila na proslavi s 500 ljudi gde se nije znalo KO JE S KIM...

Britanskoj bodibilderki Andrei Sanšajn (53) udvaraju se upola mlađi muškarci, a ona je svojevremeno otvoreno pričala o intimnom životu. Otkrila je da je imala polni odnos sa 720 ljudi i dodala da veruje da ima i onih kojih se ne seća.

Andrea inače ima unuku od devet godina, a na društvenim mrežama je stekla veliku popularnost. Učestvovala je na fitnes takmičenju u Velikoj Britaniji, kada se birala najbolja zadnjica. Ono što je mnoge iznenadilo, to je da se Andrea ne ustručava da priča o intimnim odnosima, samozadovoljavanju i broju partnera s kojima je imala intimni odnos.

Orgijanje u poznim godinama

Jednom prilikom se našla na orgijama i tada je imala polni odnos s 15 ljudi istovremeno.

"Razvedena sam već 18 godina, a jako volim seks i izlaske. Vrlo sam aktivna po pitanju izlazaka i izlazim prosečno s troje do petoro ljudi nedeljno. Moglo bi se reći da sam u poslednjih 18 godina imala odnos s više od 720 ljudi. Dermatolog mi je rekao da su orgazmi vrlo dobri za kožu. Povećavaju protok krvi i širenje krvnih sudova, čineći čak i kožu crvenijom i glađom. Tada sam otkrila raj. Moj savet je da što češće masturbirate jer to ne bi trebalo da bude tabu tema, pogotovo ne za bodibildere. Ja sam to radila pred prijateljima kako bih im pokazala koliko je to normalno", objasnila je Andrea.

Otkrila je i šta se dogodilo kada je 2014. otišla na jednu zabavu na Ibici. Bila je gošća na rođendanu na kom su sve zvanice morale da budu gole, dok su im lica bila pokrivena maskama. Tamo je bilo 500 ljudi, a Andrea je znala da je došla na orgije.

"To je bila pećina u kojoj su držali oružje, sve je bilo vrlo skriveno i staro. Kada sam došla, zatekla sam više od 500 ljudi u pećini, tako da se sve završilo kao velika orgija. Nisam imala intimni odnos sa svih 500, ali se sećam da sam imala odnose barem sa 15 ljudi odjednom. Bilo je muškaraca i žena, a svi su se ponašali slobodno. Mislim da niko neće prirediti tako dobru zabavu kao što je ta bila", rekla je Andrea.

(Kurir.ra/ Daily Star/ L. S)

