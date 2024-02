EVA RAS DETALJNO OBJASNILA ZAŠTO JE STAVILA KATANAC DOLE! Priča je zapravo vrlo emotivna, reč je o epskoj ljubavi

Eva Ras, velika glumica, slikarka i književnica, spada u red važnih naših umetnica. Njena toplina, brojne uloge, boja glasa ali i izjave učinile su je prepoznatljivom svima.

Sada se na Jutjubu pojavio snimak na kome je Eva Ras još jednom rešila da objasni šta je značila njena izjava od pre 13 gdoine kada je izjavila da je stavila katanac na intimnu regiju.

Podsetimo, glumica je neposredno nakon izlaska iz rijalitija Farma na konstataciju pojedinih rijaliti takmičara da njoj fali intimnih odnosa, odgovorila da je ona pre 40 godina stavila katanac i da je to više ne zanima.

- Kad je Ras umro, shvatila sam da više nikad neću moći da nađem takvog muža kao što je bio on. Tada sam se setila Homera. Penelopa je 20 godina čekala Odiseja da se vrati na Itaku. Taj katanac ne postoji, ja sam ga sama sebi stavila. Moja stvar više nije pristupačna nikome. Ras je umro, ali ljubav nije umrla. Ljubav ne može da umre, ako je on umro. Sad posle 40 godina ja i dalje živim obasjana tom ljubavlju. To samo budala poput Vesne Vukelić Vendi može da me pita znači niste našli drugog partnera. Ne, nego nema drugog partnera posle Rasa - objasnila je Eva.

