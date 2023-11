SVI SADA DELE NJIHOVU SCENU IZ "SIVOG DOMA" Eva Ras za Kurir: "Znate šta je Laušević uradio u toj sceni? Ugasio pikavac na dlanu!"

Jedan od najpriznatijih glumaca jugoslovenske i domaće scene Žarko Laušević preminuo je u 63. godini, posle teške bolesti. Brojnim ulogama ostavio je neizbrisiv trag u domaćoj i regionalnoj kinematografiji i pozorištu, a za Lauševića kolege kažu da je i njegov život bio poput filma i prepun izazova.

Jedna od tih kolega je i glumica Eva Ras koja je gostovala u jutarnjem programu Kurir televizije.

- Ja sam igrala sa njim fantastične uloge, ali nas povezuju tragični životi. Žarko i ja smo se upoznali u "Sivom domu", mi smo već tada znali da je pred nama tragičan život, pred njim i preda mnom. On je tada bio jako mlad, 23 do 24 godine. Ja sam i tada već bila stara, negde oko 42 do 43 godine. Mnogo žalim za pokojnim Žarkom, celu noć nisam mogla da spavam - otkrila je glumica i potom nastavila:

- Sećala sam se u tim trenucima te scene u "Sivom domu" kada on osvane sa mnom u krevetu. To je jedna mala scena i ljudi bi potpuno rekli da je beznačajna za bilo čiju karijeru. Međutim, od tada je prošlo 30 godina i to je nezaboravna scena. Sada vidim kako je svi objavljuju povodom njegove smrti. Zašto je objavljuju? Ne zbog toga što je ljubavna scena. Njega su uvek pitali kako mu je bilo sa mnom u toj sceni. A on im je uvek odgovorio "za glumca je svaka scena jednako važna". Ali znate šta je on uradio u toj sceni. Ugasio je pikavac na dlanu. Pun mu je dlan bio rana i to publika oseća. To možda i nije uslikano. Ali ljudi osećaju da on zrači vasionskom energijom.

Glumica se potom dotakla njihovih noćnih susreta i bolesti.

- Mi smo sretali na Vračarskoj visoravni gonjeni nemirima. Kada mi je teško, umesto da padam u depresiju. Ja se obučem i izađem i ne zanima me koliko je sati. Tako sam nekoliko puta srela njega na Vračaru tokom noći jer tu stanujem. Bez obzira na sve tragedije sećam se da mi je frizura kao u pustinjske lisice. Ali imali smo jedan zajednički problem koji je on krio, a ja ne krijem. Oboje nismo mogli da jedemo zbog naših bolesti. Govorio mi je da on u društvu glumi da jede. Meni je govorio da sam pravi divljak što ne tražim ništa i otvoreno kažem da neću da jedem. Što se tiče toga sa jelom, na kraju ću možda i ja završiti kao on sa 30 kila jer karcinom je takva bolest da neki mogu, dok neki ne mogu da jedu.

