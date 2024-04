MUŽ ŽELI DA JE GLEDA U KREVETU SA DRUGIM MUŠKARCEM: Ispovest iza koje se krije OVA ISTINA, na kraj pameti joj nije bilo šta SLEDI

Jedna žena je saznala da se njen suprug sprijateljio sa starijom ženom dok je bio na poslovnom putu, te počela da flertuje sa mlađim momcima na aplikacijama za upoznavanje. Iako nije bila ponosna na svoje postupke, završila je tako što je imala dve afere sa dvojicom sa sajta. Kada je to saopštila suprugu, on je iznenada reagovao tako što je izrazio želju da je gleda dok ima se*s sa jednim od njih.

"Imam 34 godine, moj muž 38. Naša deca imaju šest i četiri godine. Odnos nam je bio u haosu do kraja njegovog projekta. Insistirao je da su on i ta starija žena postali “samo dobri prijatelji”, ali sam bila uverena da me je prevario i želela sam da ga povredim. Zato sam mu rekla o svojim neverstvima, ali me je zapanjila njegova reakcija. Želim da ostanemo zajedno, ali brinem zbog presedana koji bi postavilo. Naime, ako prihvatim njegovu sugestiju da imam se*s s drugim muškarcem pred njim, šta će biti posle toga", zapitala se ona, a o tome je pisao i "The Sun".

Problemi su počeli kada je njen suprug otišao u vikendicu kako bi radio na velikom projekatu.

"Rekao je da mu više ima smisla da tamo boravi nedeljama umesto da dolazi kući kod mene i dece. Onda sam saznala da provodi puno vremena sa jednom ženom, koja je u kasnim četrdesetim i živi u istom tom mestu. Bila sam besna. Nisam bila ponosna time što sam imala afere, ali moj suprug to smatra uzbudljivim i želi da gleda. Nikako se nisam tome nadala. Ne znam da li će to biti rutina za naš, nazovi, brak i za ubuduće ili samo želi da me provocira, ponizi i ostavi", upitala je ona savetnicu za odnose.

Savet je ubrzo stigao.

"Pre nego što uopšte razmotrite njegovu fantaziju, oboje treba da radite na problemima koji su doveli do toga da on možda vara, a vi da se osećate napušteno. Ako ne rešite ove probleme, trčanje ka njegovoj se*sualnoj fantaziji će u najboljem slučaju, pružiti privremeno odvraćanje. Imate decu i samo zbog njih vredi pokušati da poboljšate komunikaciju i odnos. Fantazija vašeg muža je vrsta voajerizma, dobijanje zadovoljstva gledanjem kako drugi vode se*sualne aktivnosti. Iako kažete da ste voljni to učiniti za njega, očigledno brinete o posledicama za vaš odnos na duže staze. Možete odbiti to da učinite. Molim vas, da razmotrite bračno savetovanje sa pouzdanim terapeutom pre nego što pristanete na ovaj rizičan se*s", glasio je odgovor.

