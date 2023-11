PREKREČILI SU KAFANU, SAKRILI RUPE OD METAKA Toma Fila je bio Žarkov advokat: Ispričao sve što javnost nije znala o KOBNOJ NOĆI

Žarko Laušević preminuo je u 63. godini, posle kraće i teške bolesti, a od njega se opraštaju mnoge javne ličnosti, među kojima je i advokat Toma Fila, koji je glumca svojevremeno branio na sudu.

"Čuo sam da je umro moj Žarko Laušević. Jedan divan čovek koji je imao tužnu i tešku sudbinu. Branio sam ga za dvostruko ubistvo i ranjavanje jednog u Crnoj Gori. Od njega imam najveću uspomenu koju godinama čuvam. Nikada u životu nisam dobio tako emotivno pismo od nekog klijenta. Nikada, ali nikada ga nisam objavio niti to želim", istakao je advokat Toma Fila za Telegraf.

foto: Kurir televizija

Prema njegovim rečima, ono što se dogodilo bio je splet teške i tragične sudbine Žarka Lauševića.

"Da nije igrao u predstavi 'Sveti Sava', ne bi ni u torbici nosio pištolj. Da mu se brava nije zaglavila, ne bi ni išao do kola. Plašio se da mu ga neko ne uzme iz automobila. Bilo je to jedno od težih suđenja. Činilo mi se da su svi i sve protiv Lauševića. Govorili o krvnoj osveti, o starijem bratu koji će to da doživi", kaže Fila.

Prema njegovim rečima, sve je krenulo od lošeg zapisnika, pa i od lokalnih medija u Crnoj Gori.

foto: Vesna Lalić

"Predstavili su ga kao jednog siledžiju, kao i njegovog brata Branimira. Odmah nakon zločina kafana je prefarbana. Prikrivene su rupe od metaka. Tokom suđenja otkrio sam devet, oni su u zapisniku imali šest. Uradili su to kako bi ga prikazali u još gorem svetlu. Tvrdili su da je nakon dvostrukog ubistva izašao napolje i pucao u vazduh i rekao: 'Ima li još ko da ga ubijem'. Ta verzija je bila i plasirana u javnost" kaže Fila.

Kroz proces tužilaštvo je tvrdilo da nije bila u pitanju nužna odbrana.

"Govorili su: 'Ha-ha, kakva nužna odbrana kada nisu imali ni penkalo, a ovaj potegao pištolj'. Da vam još jedno kažem: Kad politika i emocije uđu kroz vrata, pravda izlazi kroz prozor", kaže Fila.

foto: ATAImages

Ubistvo

Podsećanja radi, poznati glumac je iz svog pištolja CZ 99 ubio Dragora Pejovića i Radovana Vučinića, a teško ranio Andriju Kažića. U noći između 30. i 31. jula 1993. godine, Žarko Laušević i njegov brat Branimir učestvovali su u tuči u blizini podgoričkog lokala "Epl", tokom koje je Žarko iz svog pištolja CZ 99 ubio Dragora Pejovića i Radovana Vučinića, a teško ranio Andriju Kažića.

Žarka i njegovog pet godina starijeg brata Branimira, zvanog Mili, napala je grupa huligana u blizini podgoričkog lokala "Epl“. Glumac je ubio napadače. Zbog dvostrukog ubistva osuđen je na 15 godina zatvora. Ta je presuda, posle žalbi, potvrđena 1994. godine, a kaznu je izdržavao u Spužu i Požarevcu.

(Kurir.rs/ Telegraf)

Bonus video:

09:45 TITOV UNUK TVRDI DA JE BROZ PLAKAO ZBOG RANKOVIĆA! Toma Fila: Znao je gde su i kako ubijeni Draža Mihajlović i PLANINSKI LAV!