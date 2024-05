BORELJ PRIZNAO: Rat u Ukrajini završiće se za dve nedelje ako Zapad ne bude isporučio oružje Kijevu!

Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Žozep Borelj izjavio je da među zemljama Evropske unije nema jedinstva kada je reč o politici prema Rusiji. Neki Rusiju smatraju za prijatelja, dodao je on.

„Ne dele svi u EU ocenu (o ruskoj pretnji), neke članice kažu: ‘Ne, Rusija nije egzistencijalna pretnja, bar što se nas tiče, mi je smatramo prijateljem’. Takvih nema mnogo ali ih ima“, rekao je Borelj tokom predavanja koje održao u Velikoj Britaniji.

On je ukazao na neophodnost jednoglasnog donošenja odluka .

„Politici EU prema Rusiji uvek preti veto, dovoljan je jedan glas protiv“, rekao je Borelj.

foto: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia, Screenshot

On sam je uveren da Rusija predstavlja egzistencijalnu pretnju za Evropu.

Za koliko bi bio završen rat u Ukrajini

Borelj je rekao da će se sukob u Ukrajini završiti za dve nedelje ako Zapad ne bude isporučio oružje Kijevu.

"Opstanak Ukrajine zavisi od nas. Znam kako se može okončati rat u Ukrajini. To se može uraditi za par nedelja - jednostavno samo se prekinu isporuke. Ako se isporuke obustave Ukrajina neće moći da se suprotstaviti i biće primorana da se preda i rat će se završiti", rekao je on.

Prema njegovim rečima, američka pomoć Kijevu sa kojom se odugovlačilo pola godine može da promeni situaciju "od pobede do poraza".

"Nesuglasice na političkoj sceni u SAD dovele su do odlaganja pomoći na pola godine. U uslovima rata to je mnogo. To može da izmeni situaciju od pobede do poraza u ratu", naveo je Borelj.

Kurir.rs/Agencije/Preneo: P. P.