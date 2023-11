MIRNO PUTUJ KA SVETLOSTI VEČNI ŠMEKERU: Bili su tandem snova u kultnom filmu, a glumica se obratila REČIMA KOJE KIDAJU DUŠU

Glumac Žarko Laušević preminuo je danas 63 godini života, potvrdila je njegova porodica. Vest o njegovom odlasku potresla je ceo region.

Od prerano preminulog glumca Žarka Lauševića danas se oprostila i njegova partnerka iz filma "Šmeker", Maja Mitić.

Sigurno da je za ovog kolegu vežu lepe uspomene iz mladosti pa je zato preko društvenih mreža poslala poruku koja kida dušu:

- Mirno putuj ka svetlosti moj druže s početka naših karijera. Dižem jednu čašu za sve što si bio ti ovde na našoj Plavoj, večni ŠMEKERU van granica zemaljskih i vremenskih!

Ova glumica je nedavno Kuriru otkrila anegdotu s kraja osamdesetih kada je sa Lauševićem snimila "Šmekera", a koja se oslanja na jedno lepo sećanje na velikog barda srpskog glumišta Zorana Radmilovića.

-To, recimo, nikada ne mogu da zaboravim. Znam da smo iza kamere, Lauš i ja čučali i gledali kako Zoran Radmilović snima svoju poslednju scenu na filmu. Ta kuća gde smo snimali je bila na Mostarskoj petlji, sada su tamo neki hoteli. Radmilović snima svoju poslednju scenu tako što glumi Jevrejina koji prodaje sodu, a odlazi u Izrael jer mu je to davnašnja želja. I ne mogu da zaboravim tu simboliku koju samo veliki Zoran Radmilović može da iznedri. On u crnom odelu sa džepnim satom, pored njega koferi koje je izneo iz radnje, prevlači gvozdene zastore na prodavnici, ključ ostavlja, skida šešir i pozdravlja publiku kao na sceni.

Polako se nakon toga udaljava preko te livade. Mi smo snimali u junu, on je na žalost umro u avgustu. Radmilović je u filmu "Šmeker"snimio svoj odlazak sa scene - u večnost. Ne znam, nisam videla da to ikada iko objavio. Svako ko može, neka pogleda tu scenu i videće koliko je to simbolično - ispričala nam je ova glumica koja i režira i bavi se koreografijom.

Ne pamti se da je niška publika poklonila toliko dug aplauz kao 2016. godine kada je na scenu stupio posle više godina naš proslavljeni glumac Žarko Laušević. On je tada, a i kasnije na Filmskim susrtetima u Nišu bio jedna od najvećih glumačkih zvezda koje su stupile na tepih Letnje pozornice u Tvrđavi.

Tada je dobio prestižnu nagradu Gran pri za najboljeg glumca 51. festivala u Nišu. Kada je primio nagradu, oko 3000 ljudi u publici je ustalo da ga pozdravi aplauzom.

