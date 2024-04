HAJKA IZ SARAJEVA SE NASTAVLJA, HOĆE CEO SRPSKI NAROD DA PROGLASE GENOCIDNIM! Evo protiv čega se predsednik Vučić ŽESTOKO bori!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić svom snagom se, danonoćno, diplomatski bori kako se srpskom narodu ne bi, potpuno nepravedno, nalepio žig da je genocidan, a da je ta lavovska borba naciji potrebnija nego ikada, te da su namere zvaničnog Sarajeva i pojedinih svetskih sila upravo takve - da se ceo srpski narod proglasi zločinačkim, pokazuje i zapaljiva izjava bošnjačkog profesora Seada Turčala.

On je upravo nedvosmisleno kazao šta se krije iza pokušaja da se nametne rezolucija pred GS UN o navodnom genocidu u Srebrenici, odnosno da je očigledna namera da se žigoše srpski narod.

foto: AP Armin Durgut

- Ono do čega će usvajanje rezolucije u Generalnoj Skupštini dovesti, čega su oni svesni, jeste da će se ta globalna zajednica svakog 11. jula sećati genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, kojeg su počinile policijske i vojne snage Republike Srpske, kako je presudio Međunarodni sud pravde u Hagu i zbog čijeg nesprečavanja je u istoj toj presudi krivom proglašena Srbija. To je istovremeno jedna vrsta moralme odgovornosti svih onih koji se nisu suprotstavili tome, a u čije ime je on činjen. Jer, tadašnje političko i vojno rukovodstvo i ebtiteta RS i Srbije da to čini, dakle, sve što čini čini u ime nacije. I tu leži ta moraln a odgovornost - rekao je Turčalo.

On je ponovio da je "genocid počinio celokupan sistem".

- Dakle, sistem, uključujući političke strukture, vojne strukture, jer genocid ne možete počiniti baš pojedinačno. Možete njim upravljati i tako dalje, ali ne možemo govoriti o pojedinačnom. Dakle, to je počinio sistem. S druge strane, kad govorimo o narodu, narod ne može imati krivičnu odgovornost. Ono što mogu građani imati u takvim slučajevima jeste ona moralna odgovornost - rekao je Turčalo.