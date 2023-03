SRPSKI TELOHRANITELJ UĆUTKAO KLINTONA! Mislio je da pravila za njega ne važe, a kad je "Ajkula" progovorio nije smeo NI DA ZUCNE!

Srpski telohranitelj Goran Dželatović Ajkula, koji je u svojoj karijeri čuvao mnoge poznate svetske zvezde poput Madone, Princa Harija, Dženifer Lopez, Fifti Centa, gostovao je u emisiji Realna priča na Kurir TV.

Tom prilikom izneo je zanimljivu epizodu iz svog života kada je ućutkao ni manje ni više nego bivšeg američkog predsednika Bila Klintona kojeg je takođe jedno vreme čuvao.

- Klintona sam čuvao zahvaljujući Bati Živojinoviću. Naime on mi je jednom prilikom rekao kako nikada nije odbio nijednu ulogu. Pošto sam oca izgubio jako rano, on je za mene bio autoritet. Kada sam dobio ponudu da čuvam Klintona, ja sam da ne bih sebe obrukao pred Batom odvalio neku enormnu cifru. Tad su bile popularne faks mašine i oni mi pošalju da prihvataju moje uslove - rekao je Dželatović.

Opisao je kako je izgledao njegov prvi susret sa Klintonom, kada mu je i rekao tu čuvenu rečenicu od koje je bivši američki predsednik zanemeo:

- Prvi susret je izgledao tako da mi nije mi rekao ni dobro veče. To mogu i da razumem, imao je promociju knjige i milion papira u rukama. Bio je zaokupljen tim papirima i mogu da shvatim da me je zbog toga ignorisao. Međutim, u kolima sam video nešto kao delić šanse da "postignem gol". Rekao sam vozaču da stane.

A razlog zašto je Dželatović rekao vozaču da zaustavi vozilo jeste što Klinton nije ispoštovao jedan važan saobraćajni propis.

- Mi inače ne smemo da govorimo dok nas neko nešto ne pita. Kada je video da auto stoji jedno pet minuta podigao je glavu sa tih papira i pitao u čemu je problem. Rekao sam mu: "Da li možete da se vežete?", jer nije imao vezan pojas. On je rekao: "Ja to ne moram!" Ja sam rekao da nažalost mora da se veže, jer ja odgovaram za njegovu beznednost. On je i dalje odbijao i ja sam rekao: "U redu, onda ne idemo nigde!" Pitao me je odakle sam, tj. odakle je taj moj akcenat? Mogao sam tada bilo šta da odgovorim, ali rekao sam mu prvo da nije vreme i mesto za takva pitanja.

Bivši predsednik SAD je, međutim, bio uporan.

- Nakon što je došlo do te nesuglasice i tih prebacivanja loptice, on je na kraju popustio, ali pod jednim uslovom. Rekao je da će se vezati ako mu kažem odakle sam. Tada sam izgovorio tu čuvenu rečenicu na engleskom: "Ja sam iz Srbije, iz Beograda!" (I am from Serbia, Belgrade). On se tako zalepio za zadnje sedište, uzeo pojas, vezao se i ućutao. Nije više reč progovorio. Osećao sam se da mi niko i ništa ne može u tom trenutku. Toliko sam bio ponosan na svoj grad i na svoju zemlju - kaže Dželatović.

