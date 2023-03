MUŠTERIJE ŠOKIRANE PRED USKRS! CENE JAJA NA PIJACI VEĆ OTIŠLE U NEBESA! Krompir na tezgama i 200 dinara za kilogram

Ponuda svežeg voća i povrća na prestoničkim pijacama je velika, a cene raznovrsne.

Luk i dalje drži cenu od 300 dinara po kilogramu dok je ponuda jagoda sada veća u odnosu na prethodni period, ali cena im je i dalje visoka. Za pola kilograma potrebno je od 150 do 500 dinara.

Pijace se već uveliko pripremaju za uskršnje praznike i to je razlog što je svaka treća tezga na Zemunskoj pijaci bila ispunjena domaćim svežim jajima. Sitnija, krupnija, srednja, ponuda je velika, a cena im je od 20 do 40 dinara po komadu.

Rotkvice, mladi luk, kupus, zelena salata i dalje su najtraženiji, a cena im je od 60 do 80 dinara. Kupuje se i svež spanać, a cena mu je od 100 do 200 dinara. Na tezgama sve manje ima crvenih paprika, a cena im je ista kao i u prethodnom periodu - za kilogram i do 600 dinara. Ovo crveno povrće sve više zamenjuju krastavci i paradajz. Cena im je raznovrsna i to od 200 do 400 dinara po kilogramu.

Sugrađani koji odluče da kupuju krompir na Zemunskoj pijaci potrebno je da izdvoje od 70 do 200 dinara. Kilogram šargarepe i tikvica je od 120 do 220 dinara.

Na prestoničkim tezgama i dalje može da se nađe južno voće, a nakupci kažu da se dobro prodaje. Mandarine, limun, pomorandže i banane kupuju se i ovog meseca, a cena im je ista kao i u prethodnom periodu i iznosi od 130 do 250 dinara. Ponuda jabuka je na pijaci u Zemunu je velika. Crvene, žute, kisele, slatke, a cena od 70 do 220 dinara.

Beograđani na pijacama kupuju i mladi kajmak, a za kilogram ovog mlečnog proizvoda potrebno je izdvojiti i do 1.500 dinara dok je cena punomasnog sira 600 dinara.

