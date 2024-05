MAMILA JE MUŠKE UZDAHE SVOJOM DIVLJOM PLAVOM KOSOM, A ŽENE SU KOPIRALE NJEN STIL: Evo kako danas izgleda muzička IKONA 80-tih

Svi je se sećamo po čuvenim hitovima "Kids in America" i "Keep me hanging on" kada je žarila i palila svetskom muzičkom scenom. Kim Vajld svi pamte po nežnim crtama lica a istovremeno ekstravagntnom ili divljem stilu, kako i njen pseudonim govori.

Ova plavuša slavu je stekla svojim debitanstskim singlom Kids in America daleke 1981. godine. Prodala je 10 miliona albuma i 20 miliona singlova širom sveta a dve godine nakon debitovanja je dobila i Briz nagradu za najbolju britansku solo pevačicu.

Pravo ime poznate muzičarke je Kim Smit i ona danas ima 63 godina. Rođena je u Čizvuku u Engleskoj a svoj talenat za muziku duguje ocu Džojsu Bejkeru rokenrol pevaču iz 50-ih godina prošlog veka. Osim njenog oca, talenat za muziku pokazali su i njeni brat i sestra Riki i Roksan koji su u tim vodama.

Kim se danas bavi i dalje muzikom ali kao radio di-džej i voditeljka. Tokom svoje trudnoće studirala je hortikulturu, radila je kao dizajner na kanalima koji se bave baštovanstvom i to je njena druga ljubav. Pored toga osvojila je i zlatnu nagradu za svoju baštu na jednom sajmu cveća u Čelziju, a objavila je i dve knjige o baštovanstvu.

Tvrdila je da se suočila sa NLO

Pevačica se nije mnogo promenila od tada. I dalje je u sličnom stilu i prepoznatljiva je po svojoj plavoj kosi, ali godine svakako čine svoje. Nije poznato da li lep izgled duguje nekim korekcijama i operacijama, ali je sigurno da je i dalje krase neodoljivi osmeh i harizma kojom zrači. Nekadašnja s**s bomba koja je mamila uzdahe muškaraca širom planete, danas dosta skromnijeg izgleda ali jednako zavodljiva, i danas privlači jpažnju javnosti.

U žiži interesovanja ponovo je došla nakon što je, kako je preneo britanski The Sun, tvrdila da se 2009. godine suočila sa NLO (nepoznatim letećim objektom) rekavši tada da nije bila pijana.

- Moglo bi se reći da sam potpuno luda i da sam popila previše vina te noći i da treba da se uhvatim u koštac. Ipak, na kraju dana, znam šta sam videla.

Pevačica je priznala prvi put da je videla svemirski brod vanzemaljaca iznad svog doma u Hertfordširu u intervjuu za jedan časopis pre 6 godina.

Supruga je upoznala u mjuziklu

Kim Vajld se udala za Hala Faulera 1996. godine, a par je imao sudbonosni susret kada su igrali u mjuziklu "The Who's Tommy".

Njenog supruga većina zna iz poznatih filmova "Drakula" i "San letnje noći". Par ima dvoje dece Harija Tristana (20) i Rouz Elizabet (18).

Pevačica ima zvanični Instagram profil na kojem je prati preko 56.000 fanova i uglavnom obaveštava svoje pratioce o svojim turnejama i gostovanjima kao di džej u radio emisijama.

