"IZGLADNJIVAO SAM SE, MISLIO SAM DA SAM PAMETAN" Dušan o jezivoj borbi sa kilogramima, dogurao je do 150 a evo kako se PREPOLOVIO!

Novi format Kurira "Nije sve tako crno", autora i voditelja Jovane Matić Đokić, predstavlja treću epizodu podkasta, a jedno od najomiljenih lica sa društvenih mreža Dušan Blagojević, poznatiji kao "Blago za dušu", govori prvi o svom privatnom životu.

Dušan je za Kurir otkrio detalje borbe sa kilogramima i priznao kako se suočio sa problemom i na koji način ga je rešio.

- U trenutku kada čovek jede oseća se dobro, ali kasnije je sve teže i teže. Naravno, kada mlad dečak postane momak pa poželi da ima devojku i shvati da nije tako popularan, postaje jako teško. Em sam mucao, em bio gojazan... Tada čovek počinje da se bori... Da li da krivi sve oko sebe i uperi čuveni prst a ne vidi da su sva ostala okrenuta ka njemu... Da li da viče kroz prozor i traži pomoć ili da se pogleda u ogledalo... Shvatio sam da ako želim nešto da promenim da moram sebe da promenim - govorio je Dušan.

Dušan je otkrio ko mu je pružio najviše podrške i priznao da je jedna rečenica najmilijih bila presudna da napravi preokret u svom životu i smrša preko 70 kilograma.

- Najveća snaga mi je bio Gospod. Svaki čovek koji krene putem samospoznaje i željom da pobedi onog nižeg sebe, suočava se sa momentom kada želi da odustane od svega. Najgore je kada se krene putem životarenja. Svi oko mene su iz najbolje namere govorili da treba da smršam samo otac nije. On je mudro ćutao i jednom mi rekao: "Sine, ne sumnjam da ćeš smršati znam da hoćeš, dovoljno je samo da odlučiš"... Pozajmio sam to samopouzdanje od njega i krenuo u borbu, kasnije uz pomoć kuma koji me je trenirao kao u filmu "Roki" i davao mi snagu - izjavio je Dušan.

Blagojević je takođe priznao da ne treba da se krene putem gladovanja jer je na svojoj koži iskusio koliko to nije dobro.

- Izgladnjivao sam se i mislio da sam debeo zato što jedem i da ne treba više da jedem. Mislio sam da je u tome rešenje i da sam pametan. Treba sve polako i postepeno. Problem je što mi sabotiramo sami sebe i nismo odgovorni. Kažemo da ćemo trenirati od ponedeljka ili otići ću ranije u krevet i to ne uradimo. Sa godinama sam shvatio je da je najbitnije da ispuniš svoje obećanje koje daš sebi jer na kraju samo u sebe i možeš da se uzdaš. Nisu bitni veliki koraci, važniji su oni mali jer od nečega mora da se krene. Pročitao sam jednom da čovek koji pomera planine upravo je krenuo od jednog kamenčića. Hajde svi zajedno da se fokusiramo na te kamenčiće, jedan po jedan i na kraju ćemo pomeriti stenu - savetovao je Blagojević.

