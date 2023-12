"MI KOJI MUCAMO IMAMO PROBLEM SA STIDOM" Dušan Blagojević o najvećoj POBEDI koja mu je promenila život: Deca su me ponižavala...

Dušan Blagojević, jedno od najpoznatijih i najomiljenijih lica sa društvenih mreža u emisiji "Nije sve tako crno" ogolio je dušu i u razgovoru sa Jovanom Matić Đokić prvi put govorio je o svom životu i životnim borbama.

foto: Privatna Arhiva

Stekao je veliku popularnost svojim savetima o lepšem i jednostavnijem životu i obišao gotovo sve domaće medije govoreći o ljubavi, blagostanju i svetlijem sutra. Mnogima je ulepšao živote i pomogao, a sada je prvi put otkrio kako je izgledalo boriti se sa sopstvenim problemima i iskušenjima.

Sa prvim se Blagojević suočio u petoj godini života kada je imao problem sa mucanjem iako to danas kada govori zvuči potpuno neverovatno.

foto: Kurir

- Malo ljudi zna kako je to mucati. To je kao da svakoga dana pre nego što progovoriš imaš neki ispit. To je izazvao veliki problem još dok sam bio jako mali a kasnije me je to godinama pratilo. Borba sa tim i prihvatanje tog izazova mislim da me je napravilo ovim što sam danas. Dugo je u meni tinjala ta vatra i želja da razgovaram sa ljudima, a ja sam se zatvarao u sebe. Bio sam ljut na Boga i mislio se kako si mi dao toliku želju da govorim ali ne i mogućnost da to učinim, sve do trenutka dok nisam shvatio da je to poziv da radim na sebi.

foto: Kurir

- Mi koji mucamo imamo problema sa stidom, jer mislimo da smo manje vredni, deca su surova i znala su dosta da me ponižavaju. Taj svoj dar i želju sam zatvarao i to je činilo da se osećam sve gore i gore. Bežao sam od drugih i dosta sam bio usamljen, okretao sam se video igricama i hrani. Borba je počela kada sam shvatio da ako želim nešto da promenim, da moram ja da se promenim... - govorio je Blagojević.

