KONSULTOVAO SAM NUMEROLOGA ZBOG OPERACIJE, UPOZORAVAO ME JE! Milićević o resekciji želuca i kako je jedna odluka promenila sve

U prvoj emisiji novog formata najuticajnijeg portala "Nije sve tako crno", autora i voditelja Jovane Matić Đokić, gostovao je mag fotografije Dejan Milićević koji je prvi put govorio o teškim životnim situacijama i načinu na koje ih je prevazišao.

foto: Kurir Televizija

U medijima se dosta šuškalo o njegovim zdravstvenim problemima, a nakon što je izgubio vrtoglavi broj kilograma spekulacije su bile sve glasnije. Milićević je za Kurir otkrio istinu i ispričao detalje.

- Što se tiče mog zdravlja, neke stvari sam želeo sam sam da uradim, kao što je resekcija želuca. Hteo sam sebi da priuštim normalnu garderobu a ne da šijem stvari na mestima gde se oblače ogromni ljudi. Bavim se modom, modni sam fotograf i trebalo bi pristojno da izgledam i dam pravi primer. Sa druge strane bili su jaki energetski udari na mene, ljudi se i danas u modernom svetu bave time. Pokušavali su da me eliminišu, da ne funksionišem. To što su pisali po medijima da imam moždani udar je potpuno sumanuto, u pitanju je bio TGA sindrom koji se javlja kod muškaraca i žena usled prevelikog opterećenja mozga i tada sistem zabaguje kao i kompjuter. Prvo što krene da briše su skorašnji fajlovi, ja više nikada neću moći da se setim tih 12 sati stanja u kome sam bio. Svega pre toga sam se normalno setio ali te sate nikada neću moći da vratim. Kada sam doživeo taj TGA sindrom, taj energetski udar, znao sam i ko je moja majka i gde živi. Zvao sam montažera u tom trenutku kada sam bio nasred ulice i tačno je po glasu čuo da se nešto dešava jer ja nikada nisam pio, pušio ili drogirao se - govorio je Dejan i nastavio:

foto: Printscreen

- Sve sam radio robotski iako sam se poigrao sa svojim psom i pričao sa njom. Otišao sam u bolnicu na razna ispitivanja u kliniku Sveti Sava gde su radili analize i proveravali sve. Odmah su znali da nije ni moždani ni srčani udar već taj TGA sindrom. Zadržali su me nekoliko dana zbog ispitavanja i neko je javio da ležim na odeljenju za moždane udare i tako su krenule priče po medijima. Naravno da to nije istina, to je taj sindrom koji se desio usled opterećenja i bagovanja mozga, sve je trajalo 12 sati i nakon toga sam se potpuno osvestio. To se dešava samo jednom u životu. Pazite se i čuvajte svoje zdravlje, nemojte previše da opterećujete svoj mozak ni informacijama, ni slikama, ni buljenjem u telefon jer preopterećujete mozak koji ima svoju određenu memoriju i desiće vam se da je popunite, ne daj Bože da vam se desi isto ili slično kao meni.

foto: Printscreen

- Što se tiče operacije želuca, to sam želeo naravno uz konsultacije sa numerologom kada treba da se sečem jer postoje te retrogradne planete kada bukvalno možete da popravite zub i da se iskomplikuje. Mene je moj numerolog pet puta upozoravao: "Dejane, stomak ne sme da ti bude veći od nosa" ali ja ga naravno nisam slušao ništa i krkao sam bez problema, dogurao sam do 150 kilograma. Jednog dana mi je došla drugarica i rekla: "Sram te bilo, pogledaj se na šta ličiš". Tada sam shvatio da nešto treba da promenim i da se dovedem u red. Otišao sam na operaciju i bez ikakvih problema sve završio i već posle pet dana dana radio - pričao je Dejan.

PORUKA DEJANA MILIĆEVIĆA Kako doći do cilja i ostvariti uspeh u poslu koji volite? - Sve vreme moramo da budemo u fokusu. Da se u glavi projektuje taj neki krajnji cilj i na tome da se radi. Stalno ispred vas treba da stoji ta završna faza uspeha koja vas gura do cilja. Na primer, u glavi vam je stalno taj neki koncert u pariskoj Olimpiji, gromoglasni aplauz i skandiranje vašeg imena. Stremite ka tome, budite u fokusu, znajte da će biti mnogo teško doći do toga ali ne i nemoguće. Cena uspeha je ogromna, bude mnogo lepih i ružnih stvari na tom putu. Ja se bavim onim što sam najviše voleo i dan danas imam tremu i radujem se svakom uspehu.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/J.M.Đ.

