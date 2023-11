DRAGANA MIRKOVIĆ NIKAD U ŽIVOTU NIJE OBUKLA OVO! Kreator Dejan Milićević otkrio pikantan detalj iz garderobera muzičke zvezde

Gost večerašnje emisije Zagrevanje uoči muzičko-plesnog spektakla "Rame uz rame sa Draganom" bio je modni fotograf Dejan Milićević.

Budući da je i sam uzeo učešće u ovom talent šou programu, Milićević se između ostalog dotakao i glavne zvezde ovog projekta Dragane Mirković i njihove višedecenijske saradnje.

- Gaga stvarno sluša sve, nema tu... Vidi, Dragana zna šta hoće, ali još više cenim kod nje jer šta zna šta neće. Tako da se tu vrlo dobro razumemo i ja tačno znam šta se njoj ne da... Neće, na primer, verovao ili ne, neće izraz okrugli oko vrata. Hoće samo da je to V izraz. I ja je potpuno razumem zašto to želi jer tako stvarno bolje izgleda i kada sam želeo, nešto spektakularno da ona obuče, što ima okrugli izraz, ona kaže, ovo mi neće stajati. Ja kažem, ma taman posla, stoji ti 100%. I stvarno obuče i ne stoji. Tako da, sviđa mi se kada neko zna šta neće - otkrio je Milićević.

Voditelja Stevicu Nikolića interesovalo je koji su mu najzahtevniji klijenti bili u poslu.

- Imaš nekih koji žele što lakše, brže i kraće, a imaš i onih koji bi da stanemo ispred njihovog ormana i da slikamo kombinaciju po kombinaciju, da se to onako oduži. Kad se radi sa Nedom Ukraden, mora da se bude mirno, to se tačno zna, to je kao u vojsci. A na primer, Saša Matić, car, tu je i Mile Kitić, oni samo pitaju, je li sad ovo gotovo? Znaš, uradiš jednu promenu, je li sad gotovo, idem kući? Ja kažem, da, da, evo, stavimo još jednu mrvicu da dodamo i ideš kući - ispričao je Milićević.

