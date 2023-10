"ZBOG UČEŠĆA U DRAGANINOM ŠOU ZATVORIO SAM SVOJ PLESNI STUDIO" Stefan Vukašinović o takmičenju u šou "Rame uz rame sa Draganom"

Stefan Vukašinović, učesnik je šoua "Rame uz rame sa Draganom", koji se vikendom emituje na Kurir televiziji, ima 32 godine i dolazi iz Kruševca.

On će se nadmetati sa još 13 plesača za mesto na sceni na jubilarnim koncertima (29. i 30. decembra u Beogradskoj areni) Dragane Mirković i novčanu nagradu od milion dinara.

foto: Kurir tv

Od svoje osme godine krenuo je da se bavi plesom zahvaljujući svojoj majci, koja ga je uvela u taj svet. U intervjuu za Kurir Vukašinović je otkrio da je zbog ovog takmičenja zatvorio svoj studio na određeno vreme jer mu je šou veoma važan u karijeri.

Kojom vrstom plesa se baviš?

- Pa to su razni stilovi. Od folklora pa preko kazačoka, ruskog plesa, čak sam plesao i čarlston, a kad sam imao 15 godina, privukla me je ova urbana kultura, pa sam počeo da učim hip-hop.

foto: Petar Aleksić

Gde si naučio svoje prve korake?

- Kod svoje mame. Ona me je prešla da treniram ples. Tata me je forsirao da igram fudbal i onda je tu bilo šta ću biti, i evo me, tu sam kao plesač. Mama je pobedila.

Završio si farmaceutsku tehnologiju, a baviš se plesom, kako je došlo do takve promene?

foto: Petar Aleksić

- Paralelno sa studiranjem radio sam kao trener u plesnom studiju u Novom Sadu. Nakon što sam završio fakultet, nisam sebe video u tim vodama za koje sam se školovao, i evo me tu sam gde sam.

Kako si došao na ideju da budeš deo šoua "Rame uz rame sa Draganom"?

- To je sasvim slučajno ispalo. Moj kolega iz Jagodine mi je rekao za to i onda sam došao u Beograd. Zahvaljujući drugu, dobio sam ovu priliku.

Novi zabavni format Kurir televizije "Rame uz Rame sa Draganom" emituje se svake subote i nedelje od 20 časova. Najveća regionalna muzička zvezda Dragana Mirković sa svojim timom izabrala je 14 takmičara koje će voditi kroz uzbudljivu avanturu. Oni će se gotovo tri meseca boriti za priliku da nastupaju sa Draganom Mirković na njenom jubilarnom koncertu, ali i za glavnu nagradu, koja iznosi čak milion dinara.

Slušaš li pesme Dragane Mirković?

- Ko ne sluša (smeh). Ne znam baš sve, ali evo sada imam priliku da to naučim.

foto: Petar Aleksić

S kim si još sarađivao od javnih ličnosti?

- Nisam nešto mnogo, jednom samo s Milicom Todorović za pesmu "SMS". Ona je isto iz Kruševca i njeni roditelji su me pozvali, došli kod nas kući i rekli: "Ajde ti da igraš sa Milicom." Imao sam kasnije dosta ponuda, ali nekako sam to odbijao.

foto: Petar Aleksić

Šta očekuješ od ovoga, pobedu?

- Spektakl. Spreman sam da ozbiljno radim na ovome. Pobedu ne očekujem. Samo lepo druženje i iskustvo. Zbog šoua i saradnje s Draganom je moj plesni studio zatvoren. Nadam se da ću kad se vratim mom poslu preneti svojim plesačima sve ono što sam ovde naučio.

Marko Jović

