"TI SI MOJ SAN, ZA TEBE MOLIO SAM BOGA" Filip Car posvetio ćerki pesmu: "Znaj da imaš jakog tatu!" Pominje se i mama!

Pobednicu "Zadruge 6", Aleksandru Nikolić i ćerku Leonu, 22. aprila, iz porodilišta izveo je Filip Car i od tada skoro pa svakodnevno objavljuje nešto vezano sa svoju naslednicu.

Sada je Car na svom Instagram nalogu objavio pesmu svog prijatelja, a reči koje je uputio ćerkici Leoni, kao da su pisane samo za nju.

foto: Kurir

- Prvi put kad sam ti čuo srce juče, tako malo, a tako jako tuče...neki su se borili da te ubiju u startu, al' ništa ne brini, znaj da imaš jakog tatu - početak je rep numere, koju je Car posvetio svojoj ćerki.

- Sve ću ti pokazati i jedva čekam da te vodim u vrtić. Biću pored bilo šta kad te muči, dolaziću po tebe iz izlazaka kad se vraćaš kući. Ti si moj san, za tebe molio sam Boga, imaćeš jaku mamu jer je prošla puno toga - nastavak je pesme, a zatim sledi i kraj, koji tera suze na oči:

foto: Printscreen

- Jedva čekam da te upoznam, biću ti tata i najbolji prijatelj. Znam da me čuješ, ti mali čoveče, jedino me ti sad pokrećeš. Mama te čuva u sebi te nosi sigurno, rasti mi polako, ali uskoro se vidimo. Ti si jedino biće. Jedva čekam da te zagrlim, to predivno biće. Rasti polako, tata ne odlazi nigde. Čekam te ćerko, čekam te sine"

Kurir/Telegraf/Preneo: I.L.

Bonus video:

00:08 Dok mu Aleks čuva ćerku, evo šta radi Car